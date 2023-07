Novinar Nove TV: 'Deset dana u hotelu na Jadranu stoji više nego boravak na Maldivima'

Da najljepše stvari i najveći doživljaji iziskuju strpljenje na svojoj koži uvjerili su se reporter Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga, sportska novinarka RTL-a Ines Goda Forjan. U kolovozu 2021. godine uplovili su u bračnu luku i to nakon što su skoro godinu dana čekali na svoj veliki dan jer im je pandemija pomrsila planove. A nakon vjenčanja uslijedile su brojne poslovne obveze pa su tako Ivan i Ines tek u veljači ove godine uspjeli pronaći vremena da otputuju na bračno putovanje. Nakon selekcije destinacija izbor je pao na Maldive, egzotičnu lokaciju koja je raj za parove jer nudi baš sve za savršeni odmor. Luksuz, plaže sa sitnim bijelim pijeskom, pogled na palme i kristalno plavi ocean te nevjerojatni podvodni svijet i po mnogima najvažnije - osigurava privatnost. Dodamo li k tome da se Maldivi smatraju i jednom od najsigurnijih svjetskih destinacija, vrlo je lako donijeti finalnu odluku o odlasku u ovaj tropski raj.

- Nekoliko destinacija ušlo je u uži izbor, osim Maldiva razmišljali smo o Baliju te Kubi. Ipak, oboje smo si htjeli priuštiti pravo ljeto usred zime, a na Maldivima je vrhunac sezone upravo u siječnju i veljači. Supruga je oduvijek imala želju otići upravo na destinaciju koju smo u konačnici i odabrali, a ja nisam imao ništa protiv pješčanih plaža, +35 i izležavanja u hladu dok je u Zagrebu padao snijeg. Najviše nas je privukla upravo ideja pravog odmora i uživanja na tim prekrasnim Maldivima - govori nam Ivan Forjan koji je na Maldivima proveo 10 dana što je, ističe, optimalno za odmor.

Foto: Privatna arhiva

- Naravno, taman kad se uhodaš u novu svakodnevicu, dođe vrijeme za povratak, pa želiš ostati još. Ali, u tih 10 dana zaista smo se izguštali. Maldivi su bili pravi reset za Ines i mene. Kako smo oboje sportski novinari, stres je dio naše svakodnevice, pa uvijek gledamo kako nekamo pobjeći i napuniti baterije. Na putovanjima se prvenstveno želimo odmoriti, ali oboje volimo i aktivan odmor čega, suprotno našim očekivanjima, ni na Maldivima nije nedostajalo - navodi Forjan.

Inače, Maldivi su otočna država u Indijskom oceanu koja se sastoji od oko 1200 otoka grupiranih u 26 atola. Oko 200 je naseljenih, a ostalih 200-tinjak se koristi samo za turizam. Na Maldivima se nalaze neki od najmanjih otoka na svijetu površine samo nekoliko kvadratnih metara, dok najveći otok doseže jedva šest kilometara. Riječ je o najmanjoj azijskoj državi koju mnogi nazivaju pravim "rajem na zemlji", a najbolje vrijeme za posjet Maldivima je od studenog do travnja. Iako se radi o nama poprilično dalekoj destinaciji, samo putovanje do Maldiva nije previše komplicirano. Iz Zagreba do Maldiva možete doći s jednim presjedanjem aviokompanijama kao što su Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates koji često imaju i posebne ponude letova za Maldive.

Foto: Privatna arhiva

- Put do Maldiva traje ukupno nešto više od 10 sati. Letjeli smo preko Dubaija, do kojeg ima 5 i pol sati leta, a nakon toga još 4 i pol sata leti se do glavnog grada Maldiva, Malea. Put smo isplanirali sami, uz pomoć prijateljice koja ima putničku agenciju i kojoj i ovom prilikom još jednom hvala jer nam je zaista puno pomogla. Što se tiče same organizacije putovanja, nema pravila - nekada planiramo i organiziramo sve sami, a nekada to prepuštamo agencijama - govori Forjan koji je sa suprugom Ines bio smješten u resortu na malom otočiću koji je udaljen 15-ak minuta vožnje brodom od glavnog grada Malea, u kojem je zračna luka. Forjan ističe i da su smještajem bili izuzetno zadovoljni, a ugodno su ih iznenadile i cijene.

- Što se tiče cijena samog smještaja, deset dana u hotelu na Jadranu platili biste više nego što će vas stajati boravak na Maldivima. A kada su u pitanju cijene u ugostiteljskim objektima, moram priznati da su sasvim korektne, dobro se može jesti za 15-20 eura po osobi. Sva iskustva po tom pitanju su pozitivna - navodi reporter Nove TV.

Osim u prekrasnim plažama i kristalno čistom moru, najviše su uživali u izletima i brojnim aktivnostima koje ova otočna država nudi.

- Mnogi misle kako su Maldivi destinacija na kojoj se samo izležavaš na plaži, sunčaš i dobro jedeš. Može to biti tako, ali može biti i puno više od toga. Drugog dana našeg boravka otišli smo u posjet glavnom gradu Maleu, što je bio pun pogodak. Posjetili smo lokalnu tržnicu, uživali u brojnim autohtonim delicijama, prošetali gradom i posjetili džamiju koja je u potpunosti izgrađena od morskih koralja, po čemu je pravi svjetski raritet. Također, ronili smo s morskim psima i ražama što je doista bilo fantastično iskustvo. Nije ti svejedno kad zaranjaš, ali vrlo brzo se opustiš i uživaš. I u vodu padne sav onaj nerezonski strah koji ljudi imaju od morskih pasa - oni su ustvari vrlo plašljivi i bježe od ljudi. Bar je tako bilo dok smo mi ronili - govori kroz smijeh naš sugovornik.

Foto: Privatna arhiva

- Podmorje je nešto što svatko mora doživjeti na Maldivima, pa ako ćete ih posjetiti, ronjenje neka vam bude na vrhu liste prioriteta. Iznajmili smo i kajak te smo redali krugove oko otočića. Sve u svemu, sjajan miks aktivnog i onog odmora koji se sastoji od sunca i mora - kaže Ivan. A nakon reda sunca i mora vrijeme je bilo i za uživanje u gastro specijalitetima kojima prevladava riba.

- Maldivi se nalaze usred Indijskog oceana, a dvije glavne (gotovo i jedine) gospodarske grane su im turizam i ribolov. Ribe ima u izobilju, pogotovo tune, a lokalci ju pripremaju izvanredno. Skoro svaki dan jeli smo svježu ribu, koja je pristupačna i ukusna. Kako se Maldivi nalaze južno od Šri Lanke i Indije, vidljiv je utjecaj i njihove kuhinje. Naan kruh smo jeli svakodnevno, a curry i slični začini dominiraju okusima - govori naš sugovornik koji riječi hvale ima i za domaćine.

- Jako su srdačni i topli. Maksimalno ljubazni i uvijek na usluzi. Ne možete proći pored njih a da vas ne pitaju kako ste, nedostaje li vam nešto, jeste li zadovoljni svojim boravkom. Vrlo skromni i ponizni, ali i dosta opušteni. Jednu večer smo se zapričali s lokalcem koji obožava ribolov i zanimalo ga je apsolutno sve o Hrvatskoj i našem načinu života - prisjeća se Forjan.

Na Maldive bi se svakako vratio, a svim onima koji još nisu posjetili taj "raj na zemlji" uputio je i nekoliko savjeta za savršeni odmor.

- Krenite na put početkom godine jer je tada najbolje vrijeme za posjet Maldivima. U ostatku godine može vas pogoditi kišna sezona. Planirajte sve sami, i uz malo upornosti, organizirat ćete si ljetovanje iz snova - napominje Forjan koji sa suprugom Ines već planira posjet novim destinacijama. Na redu je prvo ljetni odmor u Hrvatskoj, a potom i poznate europske destinacije, ali i još jednoj otočnoj državi okruženoj Meksičkim zaljevom, Karipskim morem i Atlantskim oceanom.

- Ostatak ljeta provest ćemo na Jadranu, a među željenim destinacijama za novo putovanje su London, Madrid i Kuba. Osobno se veselim rujnu kada putujem u glavni grad Armenije, Erevan, gdje ću zajedno s kolegom Sašom Lugonjićem pratiti hrvatsku reprezentaciju u nastavku kvalifikacija za Euro iduće godine u Njemačkoj. Armenija je zemlja bogate tradicije i kulture i bit će je itekako zanimljivo istražiti. Posao kojim se bavim pruža mi priliku da često putujem, zbog čega ću uvijek reći da je novinarstvo jedno od najljepših zanimanja na svijetu - zaključuje Ivan Forjan.

Foto: Privatna arhiva

