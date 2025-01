Nova pjevačica Magazina o nastupu na Dori: 'Glupo je reći da ne očekujemo pobjedu'

Grupa Magazin prvi je put nastupila u njihovom Splitu s novom pjevačicom Lorenom Bućan, a ona je za InMagazin kazala kako je oduševljena prijemom u bendu.

- Otkad smo se prvi put upoznali, kad smo otišli na kavu, stvarno smo odmah kliknuli, odmah su me stvarno prihvatili kao svoju i ja uvijek kažem meni je u ovom poslu prvenstveno bitno da ja s nekim kliknem kao čovjek i kad smo mi klikli kao ljudi onda sve ide puno lakše, govori Lorena.

Na predstojećoj Dori slove kao najveći favoriti, a predstavit će se pjesmom na engleskom jeziku, za koju je glazbu napisao Tonči Huljić, a tekst njegov sin Ivan.

- Jednostavno dat ćemo sve od sebe, samouvjereni smo, vjerujemo u sebe. Glupo je reći idemo na Doru, ne očekujemo pobjedu. To je glupo, nismo mala djeca, ljudi smo, tako da ćemo dati sve od sebe, maksimalno ćemo se fokusirat na svoje djelo, na pjesmu i idemo najjače, priča Lorena.

Jedan od starosjedioca u grupi Željko Baričić zadovoljan je kako je publika primila Lorenu.

- Svaka pjevačica donese nešto novo. Naravno i Lorena je donijela puno toga novoga, i što ono kažu 'svaka nova metla dobro mete', ali neovisno o tome svi znaju Lorenu otprije, znaju kako piva, prema tome to nije nikakvo iznenađenje. Ali činjenica je da smo svi mi na početku bili malo, neću reći skeptični, ali onako sumnjičavi. Mislim da ovo što smo do sad vidjeli, da je publika više nego zadovoljna i sad smo sigurni da je to to, rekao je Željko.

Podsjetimo, Lorena je u prvom intervjuu nakon dolaska u Magazin za Večernji list kazala koliko je uzbuđena zbog dolaska u ovu popularnu grupu.

- Bila sam malo iznenađena, to mi je zvučalo kao nešto stvarno veliko. Nikad nisam previše razmišljala o tome kako bi to moglo izgledati da sam dio grupe, a ne samostalna pjevačica. Uzela sam nekoliko dana za razmišljanje, međutim što sam dulje razmišljala o tome, ideja mi je zvučala sve bolje i uzbuđenje je prebrzo raslo. Nije mi trebalo dugo da se odlučim na taj potez. A kad sam se konačno odlučila, preplavilo me ushićenje, uzbuđenje i mala trema.

