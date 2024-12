Nikolina iz 'Život na vagi' otkrila što će učiniti sa 7000 eura: 'Moram vratiti dugove'

Nikolina, pobjednica među nefinalistima, ostvarila je impresivan napredak u gubitku kilograma. Na početku 'Života na vagi' težila je 162,4 kilograma, a sada je dostigla 100,8 kilograma, što predstavlja smanjenje od 61,6 kilograma. Unatoč tome što nije ušla u finale, osvojila je drugu nagradu u iznosu od 7000 eura. Nikolina je podijelila svoje osjećaje o ovom postignuću. "Dojmovi su se sada napokon slegli. Vrištala sam od sreće kad sam doznala da je nagrada u mojim rukama. O njoj zaista nisam razmišljala. Želja mi je bila ostati do posljednjeg dana pa što bude. No, kad su krenula vaganja ostalih shvatila sam da bih to mogla biti baš ja, odnosno ili ja ili Antonio", rekla je.

Njezin uspjeh je još značajniji jer je trenirala samostalno, bez pomoći trenera. Nikolina je otkrila svoju strategiju: "Jako sam zavoljela hodanje. Hodala sam oko 15-ak kilometara dnevno. Uvijek sama. Morala sam se fokusirati i znala sam si staviti slušalice na uši i pjevati", priznala je za RTL.hr.

Što se tiče nagrade, Nikolina ima jasne planove. "Super iznos i to mi je veliki bonus. Mislim riješiti dugove i dati dio roditeljima. Sljedeće godine sam krizmana kuma i sin mi je krizmanik. Bit će tu troška", dodala je bivša kandidatkinja.

Nikolinin sin je oduševljen njezinom transformacijom. Ona je otkrila detalje o svojoj prehrani i novom životnom stilu. "Jela sam kao i u 'Životu na vagi'. Inače bi za doručak znala pojesti roštilj, a sad je to granola uz grčki jogurt. Ručak jedem normalno, ali u puno manjim količinama, obavezno sam uvela međuobroke i sad sam se u potpunosti navikla na sve", komentirala je Nikolina.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

Unatoč izazovima balansiranja posla i novih navika, Nikolina je iznimno zadovoljna rezultatima. "Sada sam definitivno zadovoljnija sa sobom, sretnija sam! Nikad nisam mogla zamisliti takvo nešto, puno je pozitivne energije oko mene. Zaista nisam očekivala da će to biti tako. Ne smijem otići u dućan da me netko ne zaustavi", naglasila je. Za kraj, Nikolina je podijelila svoje buduće ciljeve. "Želim doći do 90 kilograma i to održavati. Imam još nekih deset, 11 kilograma za skinuti", zaključila je.

GALERIJA Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

VIDEO Ivana Kekin: 'Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati'