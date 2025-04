Vjernici zgroženi ponašanjem uz papin lijes: 'Iznenađena sam što ih nitko nije zaustavio'

Papa Franjo preminuo je na Uskrsni ponedjeljak u 88. godini, a njegovo tijelo preneseno je u baziliku sv. Petra u Vatikanu na trodnevni oprost. U srijedu su se mnogi ožalošćeni okupili kako bi odali počast papi Franji, no izrazili su negodovanje zbog neprimjerenog ponašanja pojedinaca koji su se slikali uz njegov otvoreni lijes.

Desetke tisuća vjernika došlo je iskazati poštovanje, ali su neki izazvali bijes objavljivanjem selfija na kojima se u pozadini vidi tijelo pape Franje u drvenom lijesu. Na Instagramu se pojavila fotografija žene koja se smiješi pred kamerom dok nekoliko metara iza nje preminuli papa drži krunicu u rukama. Iako Vatikan nije izričito zabranio fotografiranje, prema pojedinim izvještajima, stražari su intervenirali kod nekih posjetitelja koji su pokušavali snimiti neprimjerene fotografije, prenosi Daily Mail.

