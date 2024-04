Mura Klara i Marko na večeri se udaljili od ostalih kandidata: 'Za nas je to to'

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" u jučerašnjoj emisiji na rasporedu je bilo četvrto zajedničko druženje, a nakon toga slijedi i ceremonija. Na druženju su parovi saznali mnoge nove informacije, a jedna od njih jest i da Jole i Karmen ne žive zajedno. Osim toga, parovi su imali priliku bolje se upoznati, a Mura i Marko otkrili su i da su za vikend bili u posjeti Murinoj obitelji te da su učinili ovaj veliki korak. Tijekom druženja i razgovora na kauču, ovaj se par odvojio od ostalih, a to su brojni primijetili. Mura i Marko kratko su sjeli sa strane, a Karmen je komentirala:

- Oni su baš skladni i to mi je baš lijepo vidjeti - rekla je, a to su primijetili i eksperti.

- Jeste primijetili kako su s udaljili od ostatka? - rekla je stručnjakinja Nelly kroz smijeh. - Oni imaju svoj mali svijet i idu dalje. Njih baš ne zanima što se događa kod drugih - zaključila je, a njezin kolega Boris dodao: - Ljudi moji, oni su našli jedan drugoga, dogodili su se jedan drugome i ispunjavaju potrebe. Dovoljni su jedan drugome.

Njihov odnos je komentirao i Marko: - U ovih dva tjedna koliko smo zajedno, mislim da to vani ne bi za šest- sedam mjeseci odradili što smo ovdje. Ne znam što je sljedeće, što nas još može više zbližiti. Za nas je to to već deset dana - zaključio je.

Podsjetimo, ovaj par kliknuo je na prvu, a u show su ušli naknadno. Mladoženja Marko je pred matičarku došao opušteno, a Murina je mama zaključila da fizički odgovara dečkima koji se sviđaju njezinoj kćeri. Mura je naglasila da se mora dogoditi klik među njima kako bi veza imala šanse, a i Marko je istaknuo da je prvi dojam najbitniji. No kad je ugledao Muru, zapitao se zašto se prijavio jer je očekivao nešto drukčije. Nažalost, i Mura je odmah zaključila da on nije njezin tip. „Možda sam očekivao stariju osobu, možda ozbiljniju. Inače volim biti s mlađim curama, ali ovo je možda previše“, rekao je Marko dok mu je Mura govorila da je njoj prednost to što je stariji od nje. Oboje su imali lijepe zavjete, no Marko je natuknuo kumu da želi ići kući. Mura i Marko odradili su fotografiranje – njemu je bilo nelagodno jer se još ne poznaju, no Mura je bila zadovoljna i rekla: „Uspio me opustiti u potpunosti.“ Mura je govorila i o svojim prethodnim iskustvima.

- U svojoj mladosti nisam imala puno veza. Najduža veza mi je trajala devet mjeseci. U toj vezi je bila problem ljubomora, ja sam bila podosta ljubomorna pa je to partneru smetalo - naglasila je. Također, rekla je kako joj je povjerenje izrazito bitno.

- Nikada ne bih prešla preko prevare jer smatram da je to nepotrebno i da je ujedno nepoštovanje prema drugoj osobi. Bitno mi je da je muškarac stariji, jer sam i ja ozbiljnija. To mi je važno da bi se s njim mogla slagati. Smatram da su mlađi muškarci dosta nezreli - zaključila je Mura Klara tada.

