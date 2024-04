Tarik Filipović najavio novi kviz: 'Zamišljen je kao Liga prvaka, a prvi put će voditi i dva voditelja'

Gost emisije HTV-a "U svom filmu" urednice Tončice Čeljuske ovog utorka bio je Tarik Filipović, kazališni i filmski glumac i omiljeni voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš". Tarik je tijekom emisije govorio o mnogim temama, a sve je započeo anegdotom s prijamnog ispita na dramskom Akademiji. Osim toga govorio je i o studentskim danima, predstavi "Izbacivači" u teatru Exit u kojoj je igrao potkraj 90-ih sa Sretenom Mokrovićem, Reneom Bitorajcem i Mariom Mirkovićem. Prisjetio se i uloge u seriji "Bitange i princeze", kao i prvog voditeljskog iskustva u "Milijunašu".

- Moj televizijski angažman u "Milijunašu" počeo je tako da sam bez priprema stao pred kameru. Ali ima zanimljiva priča. Tamo na Jelenovcu gdje sam sa susjedima znao piti kavu, bio je jedan gospodin Volić, koji nažalost nije više među nama. Dugo godina je živio u Detroitu I tad mi je rekao: "Čuj, na stranim televizijama je krenuo kviz ‘Tko želi biti milijunaš’ i sigurno će uskoro doći i na našu televiziju. Ja mislim da bi to bilo izvrsno za tebe”. Rekao sam mu da sam vidio taj kviz, ali me televizija uopće ne zanima i zaboravio na taj razgovor, kad su me godinu dana kasnije pozvali, kako ih ja zovem – tata i mama kviza u Hrvatskoj i regiji – Maja Jurković i Lazo Goluža. I prošao sam na audiciji - prisjetio se Filipović početaka, pa najavio i novi projekt. Radi se o suradnji s Joškom Lokasom, a to je megakviz na razini regije.

- Da, mislim da će to biti pravi izazov za kvizaše iz Hrvatske, ali ćemo pružiti šansu i ljudima iz BiH, Crne Gore, Srbije, da pokažu mišiće. Zamišljen je kao Liga prvaka, na ispadanje, a prvi put će voditi i dva voditelja – Joško Lokas i ja - najavio je Filipović. Otkrio je i da ga je voditeljska slava koštala nekih filmskih uloga.

- Doista ne bih tako dugo radio "Milijunaša" da mi to nije veliki gušt i da mogu krenuti ispočetka, opet bih sve učinio isto. Ali da, jednom me naš slavni redatelj zamislio u glavnoj ulozi u svom filmu. Već smo počeli raditi i probna snimanja kad mi se zahvalio i rekao da se boji da će ta moja voditeljska slava pojesti ulogu. Nisam to shvaćao u tom trenutku, ali sam počeo razmišljati – pa mnogo više ljudi gleda televiziju nego li što idu u kazalište. Često mi govore ljudi da sam im bolji voditelj nego li glumac, a kad ih pitam u kojoj su me ulozi gledali, kažu da nisu bili ni na jednoj mojoj predstavi - ispričao je.

Inače, Tarik je 28 godina stalni član ansambla Satiričkog kazališta "Kerempuh" i za svoje uloge dobio mnoge nagrade. U međuvremenu je postavio i nekoliko autorskih predstava, među kojima su "Spektakluk", "Magic Act Show" i "Ćiro" o pokojnom treneru Miroslavu Ćiri Blaževiću kojeg je obožavao.

