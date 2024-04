Jurica Pađen otkrio koji ga je političar branio od obožavateljica: 'On mi je bio bodyguard'

Frontmen grupe Aerodrom Jurica Pađen na sceni je više od 40 godina, a za In magazin prisjetio se osamdesetih godina i otkrio neke zanimljive detalje iz svoje karijere. - Ljudi su imali potrebu nešto reći, bili su načitani, družili su se, postojala je ta neka interakcija i energetska i verbalna. Ta energija se nije izgubila, taj duh koji pjesme imaju, njega u današnjoj muzici koju industrija radi, nema. Naprosto nema. Duh je ono što je vječno i što ljude pokreće, smatra Jurica koji je nedavno s Aerodromom nastupio u Beogradu i publiku odveo na nostalgično putovanje. U tome su im pomogli i gosti poput Nene Belana, Davora Gopca, Gileta iz Električnog Orgazma, Saše Antića ili pak Vlade Kalembera.

"Vlado i ja se znamo iz srednje muzičke sa solfeggia. I Pišta je btw, budući bubnjar Srebrnih krila isto sjedio s nama. Pišta je završio kontrabas , a Vlado Kalember je završio fagot", otkrio je Jurica. Iako je Kalember oduvijek slovio kao najveći zavodnik, hordu obožavateljica imao je i Pađen. I to već s dvadeset godina, kad je bio član legendarnog Parnog valjka.

"Došla je neka slatka cura u garderobu i pitala me bi li joj se potpisao na dojku. Ja velim na koju hoćeš? Veli ona, daj na desnu. A ja velim zašto baš hoćeš na desnu? A ona veli na lijevu mi se već Aki potpisao, hahaha", prisjetio se Jurica.

Krajem osamdesetih, dok je svirao u Azri, Juricu Pađena od napasnih obožavateljica branio je sadašnji gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

"On mi je bio redar, moj bodyguard Miro Bulj. Mrko gleda, mi sviramo, on iza nas stoji i gleda da se netko ne bi popeo na binu. On i jos neki snagator s njim", otkrio je Jurica. Pađen je zbog svojih stihova zamalo i završio u zatvoru.

"Pjesma se Laž zvala , bila je kritika onog sustava i komunizma, drugovi se spominju. Onda su me htjeli u pržun, odnosno pritvoriti i onda su urgirali Rajko Dujmić i Mario Mihaljević kod šefa policije u Zagrebu i uvjerili ga da ja nisam državni neprijatelj nego samo umjetnik", ispričao je Jurica.

Umjetnik je odlučio ostati i kad je prije 24 godine dobio poziv u politiku. "2000. godine kad je pobjedila Račanova koalicija dobio sam ponudu da budem doministar kulture. Ja sam se lijepo zahvalio na tome, nisam čak tražio ni da mi daju par sati da razmislim, nego kako su me nazvali, ja sam isti čas i ja sam to otkanto", priznao je.

