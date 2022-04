Nataša Janjić otkrila: 'Roditelji od 70 godina su se preselili u Zagreb u skromni podstanarski stan'

Glumica Nataša Janjić Medančić (40) često s pratiteljima dijeli crtice iz privatnog života pa im je tako i ovaj put otkrila kako su se njezini roditelji, koji imaju 70 godini, zbog nje preselili iz Splita u Zagreb. Naime, trebala joj je pomoć oko usklađivanja životnih obaveza, posla, a i htjeli su biti malo više s unucima.

- Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70oj godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima. Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam - napisala je glumica i potom napisala kako trenutačno nigdje drugdje na svijetu ne bi bila nego na kavi s njima.

- Ovo je njihova i moja tradicija od dana kada sam prvi put kušala kavu - zaključila je.

Foto: Instagram

Nataša sa suprugom Nenadom Medančićem ima sina Tonija, a samo godinu i pol nakon na svijet je došla i djevojčica Kaja.

U posljednje dvije godine posvetila se obiteljskom životu, a krajem prošle godine je otkrila i da je razmišlja odbiti poslovni angažman jer joj se kako kaže teško odvojiti od djece i supruga.

