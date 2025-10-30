Naša pjevačica prije godinu dana povukla se iz javnosti, a sada je poslala intrigantnu poruku

Pjevačica i influencerica Lana Jurčević vratila se na društvene mreže! Naime, Lana se oglasila na svojem Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'?

Naime, pjevačica se povukla iz javnosti prije gotovo godinu dana, a od tada nije imala nastupe, izbivala je iz medija, a ni na društvenim mrežama se nije oglašavala. Njezini pratitelji pitali su se gdje je nestala i čime se bavi. Nije dugo trebalo da joj se pratitelji jave u komentarima! 'Neee, fališ nam!', 'Pa gdje si ti', 'Naravno da te nismo zaboravili', 'Baš sam neki dan razmišljala gdje si', pisali su joj.

Lanina posljednja objava na Instagramu datira iz prosinca 2024. godine, a otada do danas je njezin profil bio netaknut. Komentar poput “Lana, gdje si nestala? Fališ nam” pojavio se ispod posljednje objave, a koja danas stoji kao svojevrsna točka na jedno poglavlje.

U toj objavi Lana se osvrnula na godinu iza sebe, podijelivši iskrene emocije i razmišljanja. "Draga 2024, bit ću iskrena, bila si i divna i teška u isto vrijeme. Okrenula si me naglavačke u svakom smislu i neka si! Hvala ti na prilici da gledam ovo svoje malo biće kako postaje pravi mali čovjek i što svakim danom osjećam sve veću ljubav prema njoj koja se stvarno ne može opisati riječima. Zapravo, to nije ljubav, to je nešto od ljubavi veće! Hvala ti i na onim malo težim i izazovnijim trenucima i periodima, jer tu su s nekim razlogom. Uvijek su lekcija i uvijek su snaga za dalje", napisala je te nastavila: "Vama hvala što ste bili tu i ovu 2024. i želim vam da mi budete zdravi, veseli, da pazite na sebe i na svoju dječicu i zbog njih budete najbolja verzija sebe! SRETNA VAM 2025", zaključila je.

Lana je u studenom 2023. postala majka djevojčice Mayle Lili, koju je dobila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Više je puta otvoreno govorila o tome da put do roditeljstva nije bio nimalo jednostavan, ali da je dolazak njihove djevojčice označio prekretnicu u njezinom životu. Majčinstvo joj je, čini se, donijelo novu dimenziju ispunjenosti, zbog čega se u potpunosti povukla iz online života i posvetila onom stvarnom – onome što se događa iza kamere, daleko od pogleda javnosti.