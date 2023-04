Naša poznata pjevačica pokazala kako je izgledala kao djevojčica: 'Dok sam još nosila minice'

Glazbenica i voditeljica Sanja Doležala (59) na svojim društvenim mrežama često podijeli različite crtice iz svog privatnog života, a ovog puta se prisjetila djetinjstva. Naime, Sanja je objavila fotografiju u crno-bijeloj tehnici na kojoj je ona vrtićke dobi pozirala u preslatkoj haljinici s osmjehom na licu.

- Kišni dan, kopam po starim fotografijama. Jedna iz vrtića dok sam još nosila minice - napisala je u opisu objave i u komentarima dobila mnogobrojna srca.

Inače, Sanja i danas izgleda mladoliko, a njezin izgled mnogima privuče pogled. Mnogi je pitaju i koja je tajna. No, ona je nedavno u jednom intervjuu rekla da se radi samo o genetici.

– Ako kažem da je stvar u genima, nitko mi neće vjerovati. Ali zaista, moj tata će uskoro napuniti 84 godine, a ima lice kao beba. Imam bora, imam viška kila, ali ni ne nastojim izgledati kao da imam 25 godina, jer to zaista nije moguće. Dobro se osjećati i prihvatiti godine, mislim da je to tajna. Naravno, nastojim paziti na sebe, mackati se kremicama, ali ne preskupima, dosta spavati i što više vremena provoditi u prirodi, bez šminke – otkrila je pjevačica koju možete gledati i u predstavi "Ljubav, gubitci i moda" te u IN Magazinu gdje ima svoju novu rubriku "Iskreno sa Sanjom" u kojoj poznate i nepoznate osobe razgovaraju o brojnim temama i pred kamerama ogole dušu.

Osim toga, Sanja će ponovno stati na pozornicu s legendarnim Novim fosilima i to u Lisinskom 18. Travnja, a čini se kako se upravo pretražujući fotografije te opuštajući priprema za ponovni nastup.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

– Danas se više nego ikad veselimo probama i koncertima. Ne nastupamo puno, pa nam je svaki odlazak na koncert kao maturalac. Spoham piceke ako idemo dalje na put, sjednemo u kombi i blebećemo o dobrim starim vremenima. Koncertima se jako veselimo jer je taj osjećaj dijeljenja emocija s publikom zaista neopisiv – rekla je pa se prisjetila i svog prvog honorara te na što ga je potrošila.

– Od prve turneje s Fosilima u Sovjetskom Savezu kupila sam polovni auto, mali crveni, koji se raspao nakon nekoliko mjeseci (smijeh) – kazala je tada.

VIDEO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, a i danas izgleda sjajno