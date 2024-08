Naša glumica i urednik RTL Sporta uživali su na godišnjem odmoru: 'Trebao nam je potpuni odmor'

Uspješna mlada glumica i redateljica Arija Rizvić vratila se na set RTL-ove nadolazeće serije 'Sjene prošlosti'. Uzbudljiva drama na ekrane stiže ove jeseni, a prije povratka na set ekipa serije dobro se odmorila. Poznata Riječanka odmor je provela u društvu svog dečka Marka Vargeka.

Urednik RTL Sporta velika je podrška svojoj djevojci, a njezina uloga Blanke Kos u seriji 'Sjene prošlosti' posebno mu je intrigantna. "Zna me zezati i pitati kako to da sam takva zlica", kroz smijeh priča Arija pa dodaje: "Blanka je pilates trenerica Marte (Jelena Perčin) i Paule (Dajana Čuljak), mlada djevojka koja silno želi biti dio visokog društva i učinit će sve da dođe do onog što želi. Blanka ima svoje razloge zašto je takva. Inspiraciju za ovaj lik našla sam u ljudima oko sebe, onima koje poznajem i ne poznajem, ali i iz životnih situacija. Obožavam promatrati ljude iz svoje okoline", otkriva Rizvić.

Foto: RTL

Ljetni odmor odlično joj je došao, no, priznaje, nedostajala joj je i njezina kompleksna Blanka, baš kao i ekipa sa seta. "Napunila sam baterije i presretna sam što smo se vratili na set! Prvi dan nakon godišnjeg mi je uvijek najteži, no brzo se tijelo i mozak naviknu na povratak u rutinu. Usto, obožavam ovaj posao", dodala je glumica.

Povratku u nove poslovne pobjede prethodio je odmor, koji je Arija i ove godine tradicionalno provela sa svojim dečkom Markom Vargekom. "Ovo ljeto odlučili smo nigdje ne putovati, već smo bili u vikendici pored Rijeke te tri dana na Pagu. Trebao nam je potpuni odmor, bez paljenja automobila - samo kupanje u moru, fina hrana i puno spavanja. A i zaželjela sam se rodnog kraja - Kvarnera, obitelji i prijatelja pa smo puno vremena proveli i s njima, što je neprocjenjivo", priča Arija.

Foto: RTL

Iako ljeto nisu proveli na putovanju, Arija i Marko jako vole putovati te im je plan obići što više zemalja i upoznati što više kultura svijeta. "Ove godine već smo putovali u Dubai i Istanbul, a zimske praznike planiramo provesti u toplijim krajevima. Najljepše zajedničko putovanje definitivno je bila Sevilla. U taj grad smo se zaljubili i vratit ćemo mu se. Plan je obići i cijelu Andaluziju i vidjeti svako selo i grad. Plan i želja su i New York te Rio de Janeiro", zaključila je glumica.

Do zimskih praznika, Arija Rizvić bit će posvećena seriji 'Sjene prošlosti'. Napeta i emotivna serija priča priču o četiri žene čiji su životi isprepleteni događanjima iz djetinjstva. Marina Fernandez, Jelena Perčin, Ana Maras Harmander i Dajana Čuljak predvode snažnu žensku ekipu intrigantne serije koja na RTL donosi uvid u svijet u kojem vladaju posebna pravila.

