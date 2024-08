Paradžiković: 'Mi smo čistili plažu, a domaći par se derao na nas zbog pasa. Rekli su da će biti zla ako ne nestanemo'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković podijelila je što se dogodilo kad je bila na moru. Ivana je na Instagramu ispričala kako je zatekla skupinu Talijana kako čiste plažu, te im se pridružila. Komentirala je i kako su Hrvati koji su ih promatrali cijelo vrijeme vikali na njih jer su im smetali psi. - Kakav prizor. Zatekla sam ih u ovoj sceni! Talijani, sišli s jedrilice kupe smeće na plazi. Pohvalim ih i pridružim im se! Dižu se i Amerikanci s ležaljki; pomažu i oni, bračni par, dvoje djece. Ne mogu sebi doci od oduševljenja i zahvalnosti - započela je i nastavila:

- Amerikancima je prvi dan u Hrvatskoj. Talijani su sišli jedrilice i donijeli vreću za smeće. Domaći bračni par, gleda s terase i dere se na nas jer su dva psa na plazi! Toj divljoj, zatrpanoj smećem. Njima ne smeta, smeta im pas. Dodam pomirljivo kako bi mogli pokazati bar malo zahvalnosti strancima jer, em sto im ostavljaju novac još im i čiste plaze. Na to mi dobaci da nije dobrih živaca danas i da ce bit zla ako ne nestanemo.

Dodala je i da glasne budale i divljaci vladaju. - Pokupila sam vreću prepunu smeća. Jos jednom zahvalila Talijanima. Ispričala se Amerikancima i mladim Francuzima zbog neugodnog divljaka. Pametniji popusta ovdje. Nažalost. Glasne budale i divljaci vladaju.

Ivana se često javlja na društvenim mrežama, a nedavno je podijelila kako je gledala suze svetog Lovre i prisjetila se djetinjstva. - U osnovnoj školi sam često gledala u nebo kao član astronomske sekcije genijalnog profesora Varata! To je bilo vrijeme kad smo živjeli u Kutini u neimaštini pa je tata morao raditi u Njemačkoj na baušteli. Skupio je nekako 100 maraka i kupio mi kompas, kako bi mogla završiti rad s kojim sam išla na državno natjecanje. Poanta rada bila je mjeriti duljinu trajanja sumraka na različitim geografskim širinama. Ja u Kutini, tata u Njemačkoj. To nije bilo vrijeme mobitela, tatu nisam mogla čuti kad sam poželjela, ali bi svaku večer, kad bih se penjala na terasu robne kuće s kompasom u ruci i pogleda uprtog u nebo, znala da u tim trenucima i tata gleda isto nebo! Taj kompas je dan danas sa mnom, obavezna oprema na planinarskim avanturama. I da, osvojila sam prvo mjesto na državnom natjecanju - napisala je Paradžiković koja je prije nekoliko dana otkrila i kako se provela na Islandu.

Naime, Ivana je podijelila fotografije s odmora te poručila: - Moja Islandska avantura u 5 dana! Obišla sam kamperom cijeli Ring Road, cestu koja vodi oko otoka. Sveukupno, vise manje, oko 2500 kilometara. Fizički zahtjevno, ali ljudi... Kakvi su to dani bili! Oni koje prepričavaš u starosti! Sada mi je jasno zašto su Islanđani najsretnija nacija na svijetu! Mjesto je to gdje vlada moćna i silovita priroda, ne ljudi. Ne mogu je pokoriti niti njome ovladati, samo joj se prilagoditi... S poštovanjem ili možda strahopoštovanjem. Kupala sam se u oceanu na 10 stupnjeva pa na +40, budila se kraj vodopada, kitove gledala praktički u oči! U istom danu smrznula i pokisnula do gaća u ledenjačkoj laguni pa se potom za par sati sunčala. Proslavila nacionalni praznik s prezgodnim Islanđankama. Srela jedno poznato lice! Vidjela toliko nestvarnih prizora: krateri, vulkani, kanjoni, gejziri, vodopadi, glečeri, polja lave, spilje...kao da nisu s ove planete. Previse ljepote za podnijeti odjednom! Toliko toga vam želim ispričati, ali prvo ću se naspavati. Ako netko od vas želi ići, a nećka se, nakon što čujete moje priče, ne sumnjam, kupit ćete kartu! I ne, nije tako skupo. Može se, ako se pametno planira. Btw. imam čak i islandsku playlistu za putovanje. I da, ja ću se vratiti tamo sigurno, ovo je bila tek izvidnica - poručila je uz bajkovite prizore.

Podsjetimo, Ivana je nedavno podijelila snimku nastalu u vrtu, a zdjelicu koju je držala u rukama napunila je zrelim rajčicama. Bila je odjevena u dvodijelni bijeli kupaći kostim, a na nogama je imala natikače. - Život na selu. Prvo odeš u vrt da vidiš što ćeš jesti taj dan, a budući da su rodile i paprike i paradajz...bit će, bećarac! Znate li o kojem jelu pričam? - napisala je Paradžiković uz snimku.

Ivana je ranije objavila snimku na kojoj se vidi njezin osmijeh i pogled na planine iza nje i poručila: „Ovo je onaj trenutak kad ugrizem usnicu da se ne rasplačem. Poslala sam mami sliku koliko sam sretna da zna da je volim. Sjela na kamen i zahvalila na jednom od najljepših pogleda koje sam u životu vidjela. Julijske Alpe. Dom Zasavska koca na Prehodavcih, 2071 metara iznad zemlje, doslovno u nebesima. Isplatilo se buđenje u tri po noći, vožnja tri sata, a potom šest sati hodanja. Ovo je nagrada. Tijelo preplavi... pa... nije me sram reći... ljubav. Sve se pomiješa. Zahvalnost prema prirodi, Njemu, prijateljima koji doslovno spašavaju život, onima koji me vole i zato puštaju da letim. Čovječe, od ovoga može da se rikne, rekla bi moja najfrendica Vanjica. A tu sam gdje jesam... zato sto sam se slomila. Izgubila sve što sam mislila da jesam pa počela ispočetka - istaknula je, pa prepričala i jedan razgovor.

“Hej, pa ja tebe znam! Opet si došla u Sloveniju!” Dobaci mi jučer djevojka u domu Na planini kraj jezera. Zatekla me komentarom, potpuno neočekivano. Nisam znala da sam poznata preko granice. “Sviđa mi se tvoj lifestyle", doda, "Ali kako to sve stigneš?” Nasmijem se pa ispalim kao iz topa: "lako kad sam nezaposlena". Gromoglasan smijeh prolomi se terasom. "Eto, vidiš", kaže Mojca prijatelju pa se okrene meni: "On je taman dobio otkaz, reci mu..." Pa prijatelju, od kud da krenem, pomislim. Otkaz, neuspjeh, očekivanja... fućkaj sve to! Prigrli breakdown. Ne boj se promjene. Ne skreći pogled kada te gledaju kao luzera. Bitniji ti je onaj što te gleda iz ogledala. Njemu polazi račune. Ipak, s njim ćeš u životu provesti najviše vremena, do njegovog mišljenja neka ti bude stalo. Vjeruj životu da ti nosi nešto bolje. Nešto što iz one stare pozicije nisi mogao vidjeti. Zapitaj se sto te čini radosnim? Potom odi i zgrabi to. Vjeruj mi, sve će biti dobro. Mojcino priznanje danas me veseli. Pričamo o predivnom kanjonu Cetine, Viševniku - mom prvom dvijetisućnjaku, Risnjaku na koji ona ide idući vikend. Mojca nema pojma o mom životu prije. Ona zna samo curu koja voli život i planine... i sviđa joj se. Iskreno, i meni se ta cura sviđa“, poručila je Paradžiković.

