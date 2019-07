Nakon što se našla na meti kritika! Kim Kardashian odlučila se za preokret

Reality zvijezda Kim Kardashian najavila je da će preimenovati ime branda linije donjeg rublja za žene, nakon što se našla na udaru mnogih, osobito Japanaca koji su je osudili zbog nepoštivanja japanske kulture.

Neki su se Japanci na društvenim mrežama žalili da linija "Kimono Intimates" ne poštuje tradicionalnu japansku odjeću. Premda je još prošli tjedan kazala kako ne kani mijenjati ni ime branda ni kolekcije, u međuvremenu se predomislila te se na Twitteru ispričala, najavivši da će uskoro objaviti i novi naziv branda.

- Uvijek slušam, učim i razvijam se. Kad sam objavila ime svoje modne linije napravila sam to s najboljim namjerama - objavila je između ostalog Kardashian na društvenim mrežama.

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.