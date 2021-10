Nakon dvije godine pauze, modni dvojac ELFS vraća se na modnu pistu

Nakon dvije godine pauze, hrvatski dizajnerski dvojac ELFS, vraća se modnu pistu! Tijekom proteklih 17 godina, koliko djeluju na modnog sceni, posebnu pažnju posvećivali su upravo svojim modnim revijama, koje su postale njihov zaštitni znak i za koje se oduvijek tražila ulaznica više. Stoga ne čudi da će se, nakon dugo vremena, prvo pravo modno druženje održati u režiji baš ovog dvojca. "Slow down, go green" ime je kampanje koja najavljuje kolekciju za jesen/zimu 2021, a tradicionalno modno druženje zakazano je za 23. listopada u 12 sati, na lokaciji koju dečki još uvijek ne žele otkriti.

Jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova na domaćoj i regionalnoj sceni ovom se kolekcijom fokusira na promišljenu domaću proizvodnju i održivi pristup modi, stvarajući bezvremenske odjevne komade. Modna industrija jedan je od najvećih zagađivača na svijetu, ali pažljivim gospodarenjem, uporabom recikliranih materijala, recikliranjem i održivim pristupom modi, itekako je moguće biti odgovorno moderan. Upravo je to glavna poruka njihove najnovije kolekcije za jesen/zimu 2021, nazvanoj "Slow down, go green", čije je naslovno lice Valentina Đurić, a koja je stala ispred objektiva Danijela Galića.

-Moda koju stvaramo je spora i dobro promišljena, ona je bezvremenska i kvalitetna, a svaka karika u lancu proizvodnje je i adekvatno plaćena za svoj posao. Pored etičkih vrijednosti i održivosti, za razliku od brze mode, koja je jeftina, brzo se troši, neadekvatno vrednuje proizvodne cikluse i iznimno zagađuje, kako u proizvodnji tako i kratkim vijekom uporabe, spora moda nešto je sasvim drugo.

-Radi se o ideologiji koja za cilj ima u modu vratiti dobre tradicionalne vrijednosti kao što je poticanje lokalnih i ekoloških proizvođača te stvaranje mode od materijala koji su dugotrajni i mogu se reciklirati. Bitna je i održiva cijena proizvoda, kako za samog kupca, tako i cijena koju plaća okoliš. U konačnici, spora moda želi ljude maknuti od klasičnog konzumerizma te okrenuti kvaliteti koju prvenstveno promoviramo iznad svega- poručuje Aleksandar Šekuljica.

Dugovječnost, kvaliteta te socijalno odgovorno poslovanje filozofija je ELFSA koja je utkana u njihov rad od samih početaka. Ovaj kreativni dvojac ponosan je na višegodišnju suradnju sa Socijalnom zadrugom Humana Nova, gdje se sav njihov tekstilni otpad pohranjuje, a potom i prerađuje. Ideja o stvaranju odjeće koja će se zaista nositi, koja je ljudima potrebna i koja će trajati sezonama vidljiva je u gotovo svim kolekcijama, ali i u ovoj.

Haljina Nancy je jedan od njihovih najdugovječnijih modela i ponovno je našla svoje mjesto i u ovoj modnoj priči, a novo ruho dobile su i njihove prepoznatljive trenirke, koje su i nakon 15 godina jednako tražene. Dvojac je posebnu pažnju posvetio i brojnim modnim detaljima koji će upotpuniti gotovo sve jesenske i zimske odjevne varijante, a dio kolekcije izrađen je i od recikliranih materijala.

VIDEO Squid Game postaje najpopularnije Netflixova serija: Pogledalo ju je 111 milijuna kućanstava!