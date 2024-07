Najnovije fotografije Celine Dion zabrinule fanove, smatraju da joj se stanje pogoršava

Glazbena diva Celine Dion (56) danas u popodnevnim satima sletjela je u Pariz gdje će, kako se piše, za par dana prisustvovati otvaranju 33. po redu ljetnih Olimpijskih igara. Kanađanka se pojavila ispred hotela Le Royal Monceau - Raffles, a na ulazu su je dočekali znatiželjni fotografi i snimili nekoliko fotografija. Budući da je riječ o velikoj profesionalki, Celine je na ovaj doček reagirala s osmjehom, no obožavatelje na društvenim mrežama zabrinuo je njezin izgled.

Pjevačica je u ovoj prilici odjenula svečano odjelo koje se sastoji od širokih crnih hlača i sakoa ispod kojeg je imala bijelu košulju. Manjak šminke kompenzirala je velikim sunčanim naočalama iza kojih je sakrila oči, dok je vidno raščupanu kosu svezala u niski rep. Iako je većina fanova bila oduševljena pojavom njihove omiljene glazbenice, dio njih izrazio je zabrinutost za njezino zdravstveno stanje, a svoje stajalište potkrijepili su današnjim izdanjem. Naime, pored stilističkog izbora Dion izgleda pothranjeno, a njezino lice ispijeno. Iz skupine zabrinutih jedni smatraju da je razlog umor, drugi pak tvrde kako razlog leži u sve lošijem zdravlju. Jesu li takve primjedbe opravdane možete procijeniti na poveznici ispod.

Celine Dion arrives at the Royal Monceau Hotel in Paris ahead of the opening of the Paris 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/ubfmpb3osx