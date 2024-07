U 40. godini nakon pada s balkona preminuo glumac: 'Svi su ga voljeli'

Brazilski glumac Thommy Schiavo preminuo je u 40. godini života nakon što je pao s balkona svog stana na drugom katu zgrade. Schiavo, najbolje poznat po ulogama u televizijskim sapunicama, sa svog je prebivališta u gradu Cuiabá pao u ranim subotnjim satima, tvrdi Mato Grosso civilna policija.

Snimke sa sigurnosnih kamera pokazale su glumca dok sjedi nakon razuzdanog druženja s prijateljima. Izgleda da je društvo pretjeralo u alkoholu, a Thommy je ubrzo pao sa stolca i tako ostalo ležati nekoliko minuta. Nakon što se konačno ustao gubi ravnotežu i prevrće se preko ograde. Suprug i otac jednog djeteta pao je na tlo s gotovo četiri metra visine te je pronađen kako leži licem okrenutim prema dolje. Proglašen je mrtvim na licu mjesta.

- To je bolan trenutak, toliko boli da se to ne može objasniti. Čuli smo se svaki dan, svaki dan je bilo - dobro jutro, dobar dan, on bi mene zvao za sve, ja bih njega zvao za sve. On je bio tako draga, fantastična osoba, svi su ga voljeli. Bio je skroman i jednostavan i time je osvajao ljude - izjavio je ožaloščeni glumčev otac za brazilske medije. On je otkrio i da je njegov sin nedavno završio snimanje nove sapunice. Njegovi prijatelji kontaktirali su njegovog šogora da mu priopće tragičnu vijest.

Od Schiava su se na društvenim mrežama počeli opraštati njegovi obožavatelji: - "Tako mlad, pitam se sluša li nas sad", "Počivaj u miru, maleni prijatelju. Neka Bog utješi srca svih ožalošćenih.", "Obitelji i prijateljima, želim izraziti saučešće kako bi Bog mogao utještiti srca svakog od vas.", "Koliko tužna vijest. Moja sućut, neka Bog utješi srca cijele obitelji. U kakvoj to stvarnosti živimo?" - neki su od komentara s posljednje objave na glumčevom Instagram profilu.

Thommyjeva posljednja uloga bila je u drugoj sezoni serije 'Pantanal', koja se emitirala od 2021. U njoj je utjelovio kauboja Joãoa Zoinha. Schiavo je diplomirao 2006. godine na kazališnoj školi u Rio de Janeiru, nakon čega je započeo svoju glumačku karijeru ulogama u četiri sapunice na brazilskoj televiziji TV Globo, uključujući naslove kao što su 'Izvan vremena' i 'Čista ljepota'.

