Celine Dion na novim potresnim snimkama pokazala kako se bori s bolesti: 'Tako me sram'

Potresna borba glazbene superzvijezde Celine Dion prikazana u dokumentarcu ‘I Am: Céline Dion‘ od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu a gledatelji su posebno komentirali snimku na kojoj se vidi kako je pjevačica iscrpljena od bolesti.

Na snimci Celiine bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene, piše Daily Mail.

Nakon što joj je pružena pomoć, pjevačica konačno može sjesti uspravno i pokriti se dekom prije nego što je pred kamerama priznala da joj je neugodno zbog gubitka kontrole nad svojim tijelom.

- Svaki put kad se ovako nešto dogodi, osjećaš se tako posramljeno i tako, kao, ne znam kako to izraziti... znate, kad ne možete kontrolirati vlastito tijelo, kazala je Celine koja se slomila pred kamerama i kazala kako još nije odustala od nastupa na pozornici.

- Još uvijek se vidim kako plešem i pjevam. Uvijek nađem plan B i plan C, znaš. To sam ja. Ako ne mogu trčati, hodat ću. Ako ne mogu hodati, puzat ću. Ali neću stati. Neću stati, poručila je.

Redateljica Irene Taylor izjavila je novinskoj agenciji PA da je razmišljala treba li snimiti Dion kada je iznenada krenuo napad, ali je odlučila nastaviti jer joj je pjevačica, poznata po svom moćnom glasu, rekla da "ne mora traži dopuštenje da snimi nešto".

- U prvih 30 sekundi nisam bila usredotočena na snimanje, bila sam osoba za zvuk i moj snimatelj je bio tamo. Bilo je nekoliko ljudi u prostoriji, svi su bili obučeni da joj pomognu, bila je u najboljim rukama. Da je trebalo, ispustila bih mikrofon i pomogla im, ali odlučila sam snimati. Znala sam da to nećemo morati iskoristiti.

Taylor je dodala kako je Dion nakon mučne epizode otpjevala jednu prekrasnu pjesmu i otišla vrlo dobrog raspoloženja.

- Stisnula mi je ruku i htjela se odvesti autom, pa mi je pružila ruku kroz prozor i rekla: ‘Ne brini za to što se dogodilo‘. Može biti da se vidjelo na meni koliko sam uznemirena, a ona mi je htjela pokazati da je dobro, ispričala je redateljica.

Podsjetimo, glazbena diva boluje od neurološkog poremećaja sindroma ukočene osobe o kojem je nekoliko puta do sada govorila, kao i prestala nastupati, a sada je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekove koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.

- Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama Valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi prestao djelovati - rekla je Dion.

Ovisnosti se uspjela riješiti tijekom pandemije. Pomogao joj je liječnik nakon što je sama sa sobom osvijestila da joj taj lijek ne može pomoći da riješi poslovne obveze, ali ni ublažiti emocionalnu bol koju je osjećala nakon što je preminuo njen suprug.

