Na ručku kod pisca Davora Špišića i glumice Anite Schmidt: 'U Kini smo jeli skakavce, pečene pauke, zmije'

Miris vruće juhe od svježe ubranih vrganja širio se kuhinjom, baš kao melem na magloviti jesenski dan u Slavoniji. Nedugo potom miris iz pećnice "katapultira" nas s istoka Slavonije daleko istočnije, u Iran. Upravo je pečena piletina na iranski način, a pogled na pleh otkriva pileće batkove, slanutak, brusnice, pistacije... Na ručku smo kod pisca Davora Špišića i glumice Anite Schmidt, u njihovu stanu u srcu Osijeka, gdje su za tu prigodu sljubili slavonsku i iransku kuhinju.

- Nismo još bili u Iranu, ali planiramo ga uskoro posjetiti, već imamo spremne marame. Putovali smo puno po svijetu s agencijom Perzepolis, čiji su vlasnici bračni par Ivona Denk i Mohammad Reza Fateh, koji se iz Irana doselio u Zagreb. Dosta kontaktiramo s njima pa tako razmjenjujemo i recepte, a njih dvoje nam donose i začine iz Irana. Usto, naša kuma u Švedskoj je iranska Kurdkinja, Mandana, a i od nje uzimamo recepte, tako da je ta iranska veza prisutna i čvrsta, ali fizički, nažalost, još nismo uspjeli otputovati u tu zemlju. Recept za iransku piletinu je iz Ivonine kuharice - priča nam Davor Špišić.

On potpisuje glavno jelo, dok je Anita autorica juhe, salate i deserta.

Kada objave fotografiju iz svoje kuhinje na društvenim mrežama, izazivaju zazubice svim svojim prijateljima, a nedvojbeno se iz tih prizora vidi i kako uživaju u kuhanju i iskušavanju novih recepata. Smatraju li se, pak, istinskim gurmanima?

- Budimo precizni: Davor ih objavljuje. Kad kuha, obavezno diže fotografije na društvene mreže. Dakle, koliko puta je on s hranom na Facebooku, toliko puta je i kuhao - smije se Anita Schmidt pa nadodaje kako zaista paze na prehranu.

- Volimo jesti kvalitetno i domaće. Ne ograničavamo se, nismo vegani, no ne moramo ni jesti meso svakodnevno, dapače, baš volimo povrće i često pravimo ribu - nastavlja ona.

Da ne pitamo onda tko češće kuha?

- Davor zna reći: "Ja ću danas kuhati, a ti smiješ napraviti juhu, salatu, desert i prilog". A on samo ispeče biftek, tup-tup i gotovo. Baš lijepo - zadirkuje ga Anita ponovno.

- To samo je, naravno, pod navodnicima. Važno je imati osjećaj za trenutak kada treba okrenuti steak, kako bi bio medium, što obožavamo, pa kako napraviti marinadu u kojoj će meso odležati preko noći... Daleko je to od tup-tup - odgovara Davor.

Kulinarski ukus im je, ocijenit će, nesumnjivo heterogen.

- Volimo vjerojatno sve svjetske kuhinje koje smo kušali. No, priznat ću kako je meni ipak najdublja strast svinjetina. Baš sam ovisnik o svinjskome mesu, i to na sve načine, od steakova ili obraza od crne svinje, pa do čvaraka i kulena - ističe.

- A kušali smo zaista svašta, pa tako i skakavce u Kini, pečene pauke, zmije... Skakavci su baš ukusni, asocirali su nas na čvarke, samo su sočniji. Zmija me baš i nije oborila s nogu - opisuje nam Anita što su svojedobno jeli na tržnici u Pekingu.

Za njihov su brak, pak, "krive" - žabe.

- Vodio me na večeru, na žablje krakova, i usred jela, sav zamusan i s batkom u ruci, rekao je: "Mogli bismo se mi vjenčati, bi li se ti htjela udati za mene?" - otkriva nam naša sugovornica.

- Bili smo tada u vezi godinu dana, a toliko sam bio u euforiji od finih žabljih krakova da sam se poželio vjenčati - nadovezuje se u šali njezin suprug.

- Žablji su mu krakovi došli glave - dobacuje ona.

Prisjećaju se i večere iz Perua, gdje su jeli steakove od alpake, a u usporedbi s njima, kažu, "i janjetina je tvrdo i žilavo meso".

- Ta anđeoska mekoća alpakinog steaka na nepcu, zaista je neopisiva - složni su.

Jeli su u Peruu i - štakore. Davor će reći kako je to bio zamorac na ražnju, a Anita će dodati da je zapravo riječ o tamošnjim riječnim štakorima. Njega su oduševili, njoj se nisu svidjeli jer su, kaže, žilavi.

Anitina je pokojna majka bila Bosanka pa je od nje naslijedila, ističe Davor, talent za spravljanje fenomenalne baklave.

Davor Špišić upravo privodi kraju scenarij za desetodijelnu TV seriju "Čaruga" koju će producirati i režirati Dejan Aćimović. Iako je glavni lik moćni razbojnik koji je prije stotinu godina sijao strah slavonskom ravnicom, Špišić se u scenariju, otkriva, gotovo podjednako bazira na snažnim ženama. Usto, s kolegom iz Beograda Ivanom Lalićem, scenaristom i kreativnim producentom stvara komedijsku seriju "Stari znalci". Mjesto radnje je starački dom na Dedinju, a svojevrsna je to njihova autorska borba protiv diskriminacije starijih osoba. Svjetlo dana ugledao je ljetos njegov novi distopijski roman "Vuk na snijegu" pa se može bez sumnje reći da ove godine radi punom parom.

Anita Schmidt je, pak, na sceni ravno 42 godine. Matična joj je kuća Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Kada smo razgovarali, pripremala se za snimanje predstave "Guslač od marcipana" za potrebe prikazivanja na HRT-u.

- Iznimno me to veseli jer će ostati zapis kako je nekad negdje postojala dobra predstava. Građani vole pogledati kazališne predstave na malim ekranima, a HRT je jedno vrijeme bio prestao s tom praksom, no drago mi je da se vraća na isti put - kaže Anita, dodajući kako će potom s istom predstavom i osječkim HNK gostovati u kazalištima u Varaždinu i Zagrebu.

Strast umjetnika prema hedonizmu i hrani, reći će Davor, često je povezana.

- Jedan od najboljih dokaza za to mi je Rajko Grlić, čiji su zapisi na Telegramu, odnosno svojevrsni putopisi kroz divnu i hedonističku Istru, prvoklasna literatura. Inače, tjednik Danas je prije rata ugošćivao umjetnike ili medijske radnike koji su onda pisali dnevnik. Ostao mi je u sjećanju Rajkov tjedni dnevnik. Ivan Kušan je pravio srneći but i ugostio Rajka i glavnu zvijezdu filma "Ljubavna pisma s predumišljajem" Zvonimira Berkovića, rusku glumicu Irinu Alfjorovu. Toliko je sočno kasnije danima pisao o toj večeri, zaista kao da stvara novi film, zajedno s Berkovićem - govori Davor.

Baš kao hrana i umjetnost, tako se kod bračnog para Špišić i Schmidt sljubljuju hrana i putovanja. Otkriva to i tek letimičan pogled na njihovu "od zida do zida" policu s knjigama, uz koju su si stvorili udoban i elegantan kutak za čitanje. Smjestili su na tu policu i literaturu o zemljama koje su posjetili, a njihov je popis impresivan jer su im putovanja velika strast. Upoznali su, tako, Rusiju, Keniju, Meksiko, Peru, Island, Kinu... Među stotinama knjiga uskoro će, nesumnjivo, stajati i jedna s natpisom: Iran.

