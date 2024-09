Meghan Markle optužuju da je prava diktatorica u visokim petama! 'Nitko ne želi raditi s njom'

Kako navodi Hollywood Reporter, navodno sve više ljudi iz tima princa Harryja i Meghan Markle daje otkaz. Posljednji zaposlenik dao je otkaz samo tri mjeseca nakon što je postao njihov član. No pitanje je zašto zaposlenici mahom odlaze? Jedan je izvor poručio za strane medije kako je razlog sama Meghan. - Svi je se boje - rekao je izvor blizak paru. - Omalovažava ljude, ne prihvaća tuđe savjete. Oboje donose loše odluke i često mijenjaju mišljenje. Harry je jako šarmantan, ali ona je užasna - uz to je poručio. Navodi o njezinom teškom karakteru i lošem ponašanju datiraju još iz 2018. godine kada su dva zaposlenika Buckinghamske palače prijavila vojvotkinju zbog maltretiranja. Iako rezultati istrage nikada nisu izašli u javnost, Markle se tada branila kako se radi o kampanji protiv nje. Ranije su izvori govorili da je Markle znala imati ispade bijesa pa je tako zaradila nadimak 'Naporna vojvotkinja'.

- Marširala je naokolo kao diktator u visokim petama, stalno naređivala. Gledala sam je kako odrasli muškarce zbog nje briznu u plač - poručio je izvor. S druge strane, njezini prijatelji tvrde da nikada nisu vidjeli tu stranu vojvotkinje, a neki od njih su opovrgnuli te navode o njoj. - Ovo je izmislio netko tko ni ne zna kako naša tvrtka funkcionira. Mi smo u Hollywoodu, a vojvoda i vojvotkinja rade iz Montecita. To je suludo - poručili su za Daily Mail.

- A navodi da šalje e-mailove u pet ujutro? Pa tko ih nije slao nekad kad nije mogao spavati, ili ako se bude rano ujutro - dodali su. Podsjetimo, nedavno su objavili i da je Meghan završila snimanje još jednog televizijskog projekta. Radi se o novom kulinarskom serijalu koji će se emitirati na streaming platformi Netflix, a ona je i dio petogodišnjeg ugovora koji princ Harry i ona imaju s tom platformom čija se vrijednost procjenjuje na 100 milijuna dolara. Emisija još nema službeni naslov, a Meghan je kazala da će "slaviti užitke kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva". Također, emisija koja bi iduće godine trebala biti spremna za objavu na Netflixu slijedi dolazak na tržište novog Meghanina lifestyle brenda imena "American Riviera Orchard" koji pokriva sve od pekmeza do psećih keksića. Radi se o proizvodima koji se još ne mogu naći u službenoj prodaji, no kampanja je u tijeku, a na promociji obitelji pomažu brojni slavni prijatelji i influenceri. Dodajmo i da je emisija snimana na dvije lokacije, a jedna od njih je i dom u kojem žive bivša glumica, princ i njihovo dvoje djece.

FOTO Princ Harry došao u Veliku Britaniju, a ovo je razlog njegova povratka

VEZANI ČLANCI:

Inače, televizijski projekti ove obitelji često se spominju, a do suradnje s Netflixom Sussexi su došli nakon što su se 2020. godine odlučili odcijepiti do kraljevske obitelji i krenuti zarađivati svoj novac putem ovih projekata. Ugovor je to koji istječe krajem 2025. godine, a sada već postoje govorkanja o tome da Netflix ovu suradnju neće produljiti. Naime, mnogi govore da im se sadržaj koji ovaj par priprema za Netflix ne čini dovoljno zanimljivim za publiku koja prati ovaj streaming servis, a osim toga čini se da Netflix gubi i interes za kraljevsku obitelj te teme vezane uz nju, s obzirom na to da je završila i serija "Kruna". Ako dođe do raskida ugovora, Sussexi bi mogli biti u velikom financijskom problemu. "Ako izgube ovaj ugovor, ostaje im njihova poslovna i dobrotvorna zaklada Archewell koja ima malo donatora i mogli bi biti u financijskim problemima. Budući da je njihovo razotkrivanje kraljevske obitelji napravilo puno buke, ali malo zarade, kraljevska se obitelj nada da će ovaj nepredvidiv i nemilosrdno ambiciozan par ostati s Netflixom", ističu skeptici.

VIDEO Valentina Miletić ukrala show na stadionu, a evo kako je sportska novinarka izgledala kada je bila s Livajom