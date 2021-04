Majka princa Philipa bila je gluha od rođenja, Freud joj je liječio shizofreniju i oblačila je odoru časnih sestara

Netflixova serija "Kruna" u trećoj sezoni je u jednoj od epizoda veliki prostor posvetila životnoj priči princeze Alice, majke princa Philipa. Princeza Alice od Battenberga je bila praunuka britanske kraljice Viktorije i rođena je u dvorcu Windsor, i zbog toga su princ Philip i kraljica Elizabeta i prije braka bili u srodstvu. Njezina je majka primijetila da Alice sporo uči govoriti i zabrinula se zbog njezina nejasnog izgovora. Liječnici su joj dijagnosticirali urođena gluhoću, a zahvaljujući volji i upornosti njezine majke Alice je naučila čitati s usana i govoriti na engleskom i njemačkom jeziku. Studirala je francuski jezik, a kasnije, nakon zaruka, naučila je grčki. Udala se za grčko-danskog princa Andrewa i njihovo vjenčanje bilo je zadnje veliko okupljanje kraljevske obitelji prije rata.

Princeza Alice i princ Andrew imali su petero djece, a princ Philip bio je njezino najmlađe dijete te je obitelj živjela u Ateni. U knjigama o kraljevskoj obitelji mnogi autori brak Alice i Andrewa ne opisuju idealnim, a njihov odnos će se narušiti dodatno nakon izbijanja Prvog svjetskog rata. Naime, u to vrijeme grčka vlada je pružila potporu sili Antante, a brat princa Andrewa kralj Konstantin I. je 1917. bio prisiljen abdicirati s prijestolja u korist svog sina Aleksandra zbog sukoba s grčkom vladom, ali i zbog pronjemačkih stavova i tada su članovi ove obitelji protjerani iz Grčke. veći dio obitelji preselio se u Švicarsku, obitelj princa Andrewa novi dom nalazi u Francuskoj. Na jedno kratko vrijeme 1920. godine obitelj se vraća u Grčku, ali ubrzo je nakon grčko - turskog rata kralj Konstantin opet prisiljen na progonstvo. Princeza Alice s obitelji se vraća u Francusku gdje je pomagala u dobrotvornoj trgovini za grčke izbjeglice te je postala duboko religiozna i u listopadu 1928. prešla je na pravoslavlje.

Foto: Heinrich Sanden/DPA/PIXSELL Prince Philip (R) is talking to citizens during a walk across the market square in Bonn on 22nd May 1978. | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Ubrzo nakon toga, počela je tvrditi da prima božanske poruke i da ima iscjeliteljske moći, a 1930. godine, nakon što je pretrpjela težak živčani slom, dijagnosticirana joj je paranoična shizofrenija. Princeza Alice nasilno je udaljena od svoje obitelji i smještena je u sanatorij Ludwiga Binswangera u Švicarskoj gdje ju je, prema nekim tvrdnjama, liječio Sigmund Freud koji ju je podvrgnuo elektrošokovima. Ubrzo slijedi rastava braka princa Andrewa i princeze Alice, a ona osniva red časnih sestara u Grčkoj, dok on počinje svoj razvratni život uglavnom u Monte Carlu gdje je i preminuo u 62. godini. Svom sinu jedincu nakon smrti ostavio je u nasljedstvo četkicu za brijanje izrađenu od slonovače, manžete i prsten pečatnjak koji je princ Philip nosio do smrti. Nakon što je napustila sanatorij princeza Alice u potpunosti se posvetila vjeri i iako se nikada nije zaredila nosila je odoru časnih sestara, a obitelj ju je u potpunosti zapostavila i zanemarila, pogotovo kada je princ Philip postao član britanske kraljevske obitelji. Nakon oslobođenja Atene u listopadu 1944., princeza Alice živjela je u skromnim uvjetima. Sa princom Philipom komunicirala je pismima i u tom periodu u jednom od pisama je napisala kako U u tjednima prije oslobođenja nije imala hrane osim kruha i maslaca, a ni mesa nekoliko mjeseci. Princeza Alice bila je prisutna na vjenčanju svog sina i tada još princeze Elizabete, dok Philipove sestre nisu bile dobrodošle na vjenčanje zbog toga jer su njihovi muževi bili povezani s nacistima.

Sljedeći susret majke i sina u Londonu dogodio se na Elizabetinoj krunidbi, a princeza Alice Grčku je napustila nakon pukovničko puča 21. travnja 1967. godine. Kraljica Elizabeta II i vojvoda od Edinburgha pozvali su princezu Andrew da stalno boravi u Buckinghamskoj palači u Londonu. Umrla je u Buckinghamskoj palači 5. prosinca 1969. i kažu da je do kraja, iako fizički slaba, ostala lucidna.

