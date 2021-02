Maja Šuput odbrojava: 'Torba za rodilište je spremna'

Maja Šuput i njen suprug Nenad Tatarinov uskoro će dobiti prvo dijete, a dolazak na svijet sina par očekuje spremno. Pjevačica je na društvenim mrežama pokazala kako je spreman soba za nasljednika, nakon toga je obavila i shopping, a sada je objavila kako je i spreman torba za bebu.

- Najslađe pakiranje torbe ikada. Torba za rodilište je spremna za svaki slučaj pa neka čeka koliko treba, napisala je Maja pokraj fotografije. U komentarima su joj se odmah javile buduće mame, koje su tražile savjete, te su je pitale što je spremila u torbu.

Inače, Maja bi trebala roditi za manje od dva mjeseca, a nedavnoje za InMagazin govorila i o imenu bebe.

Foto: Instagram

- Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš na svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu", kazala je za InMagazin, a na upit jesu li se odlučili za ime, stiže zanimljiv odgovor. “Strana imena. To čak i nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira.

Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“, objasnila je.