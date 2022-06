Maja Šuput napravila je neke izmjene u svom domu: Bloom je oduševljen, a muž će pasti u nesvijest

Osmisliti zanimaciju za klince u vrijeme kada je vani prevruće nije lagan posao, a Maja Šuput na Instagramu je otkrila kako je ona riješila taj problem i kako je terasu pretvorila u igraonicu za svog jednogodišnjeg sina Blooma.

- Nemam kuću sa okućnicom, nemam stan u prizemlju s terasom, nemam baš neke opcije što s bebom po danu dok je vani vrelih 30 stupnjeva, a da beba bude zabavljena... Ali imam balkon doma i imam mega ideju !!!! Napravila sam i parkić i vrt i moram priznati da sam samoj sebi rekla Vi. Imamo podnice, trampolin, šator, tobogan , stol i stolice... Imamo sve i odmah smo se bacili u igru a ovo su rezultati ... Bloom je oduševljen, a muž će pasti u nesvijest jer sam namještaj s balkona prebacila u dnevnu - napisala je Maja u objavi na Instagramu uz koju su bile priključene i fotografije na kojima je pokazala kakvu je igraonicu napravila sinu na balkonu. Maleni Bloom je poput mame Maje i tate Nenada Tatarinova postao zaljubljenik u putovanja i pjevačica i njezin suprug često hvale Blooma kao zahvalnog putnika i iznimno dobru bebu.

- To dijete nikad ne plače. On bi se samo igrao, stalno se smije. Postao je vrlo energičan i živahan. Voli sve ljude. Uopće mu nije problem i da je sto novih ljudi oko njega. Obožava se kupati, to nam je omiljen ritual. Na mater je. Voli biti na putu i u hotelu. Nigdje ne spava kao u hotelu. Jako voli jesti. Mislim da bi pojeo i opanak. Uživa u hrani - od ribe, mesa, poriluka - rekla je Maja nedavno u intervju za Story. Rekla je i kako je Nenad divan tata i zahvalna je što je normalna osoba koja je prihvatila da su vikendom, kada ona pjeva ili vodi program, on i Bloom prisiljeni biti sami.

- Ali imaju svoj muški princip, igraju se, klopaju, vesele se. Bloom nije zahtjevno dijete, super se provode kada me nema. Odu na tržnicu, u šetnju, Nenad ga uspava - ispričala je Maja rituale koje imaju tata i sin.

