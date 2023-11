Maja Šuput i Marko Grubnić u dosad neviđenom izdanju: Pokazali kako će izgledati u starosti

Stilist Marko Grubnić i glazbenica Maja Šuput (44) dugogodišnji su prijatelji, a zajedno rade na svim Majinim projektima. Tako je on njezin stilist i za emisiju Supertalent u kojoj ona sjedi u žiriju. Njih dvoje sjajno se zabavljaju kad god su zajedno, a prije emisije ove nedjelje "okinuli" su i jednu zajedničku fotografiju, a Maja ju je na poseban način "uredila".

- Dok se spremamo za večerašnji Supertalent shvatili smo da ćemo doživjeti ozbiljne godine spremajući se za snimanja pa smo pomoću aplikacije dobili odgovor kako ćemo izgledati u trećoj dobi. Dakle Marko Grubnić i ja kao baba i deda. Nemam ništa protiv - napisala je Maja Šuput pored fotografije.

Marko Grubnić je komentirao da 'nisu loši' i da čuva tu fotografiju kako bi je mogli usporediti za 15-ak godina s time kako će tada izgledati. Osim urnebesnih usporedbi da Maja sliči na Carrie Bradshaw, a Grubnić 'malo vuče na Dinu Merlina', pratitelji su ostavili mnoštvo komentara.

Njezin dugogodišnji prijatelj za ovogodišnji rođendan joj je poklonio crne cipelice s crvenom ružom koje je ona već par puta nosila u javnosti. A u emotivnoj posveti na Instagramu objavio je i nekoliko zajedničkih fotografija uz koje je napisao:

''Sretan rođendan moja sestro do kraja života... Volim te takvu kakva jesi i ne bih mogao zamisliti život bez tebe. Ako te itko poznaje poput mene, zna koliko si nevjerojatna, ljubazna, odana osoba puna ljubavi i koliko bi svatko sanjao da te ima u svom životu. Mi smo srodne duše. Tako sam sretan što te imam uz sebe. Puno te volim, poštujem te, cijenim sve što jesi. Želim ti zahvaliti što si me odabrala da budem tvoj najbolji prijatelj. Što si mi dopustila da budem dio tvog života. Hvala ti što mi vjeruješ u svemu što radiš. Hvala ti što me držiš za ruku dok zajedno prolazimo kroz život. Privilegija je i čast imati ovakvo prijateljstvo i cijenim godine koje smo proveli zajedno. Neki ljudi uđu u naše živote i učine ga boljim, učine glazbu glasnijom, dane svjetlijima, a sreću dužom - hvala ti na tome... Hvala ti što me nikad nisi osuđivala kad sam pogriješio, za sav naš smijeh, za neprospavane noći zabave i zato što ste uvijek tu. Uvijek ćeš biti moja osoba, u dobru i zlu, do kraja... Svi te slavimo danas i svaki dan! Neka tvoje samopouzdanje i dalje blista i nikada ne budi nitko osim sebe. Savršena si u svakom pogledu. Volim te moja slatka sestro, anđele!''.

''Dakle, ovakva posveta zaslužuje i prijevod i drugo čitanje. Hvala ti na svakoj riječi i svakom osjećaju. Volim teee i veselim se još jednoj našoj godini'', napisala mu je Maja u komentarima.

