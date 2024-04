Marko iz 'Braka na prvu' ispričao je svoju bolnu priču: Onda izgubiš sve i samo sam odlučio da je dosta

Iz emisije u emisiju sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" parovi sve više otkrivaju jedni o drugima i neki su se s vremenom zbližili dok su drugi shvatili kako nisu idealni partneri. U sinoć prikazanoj emisiji Mura i Marko gledali su svoje izjave sa svadbe i kako je Marko pričao da je očekivao drugačiju osobu. „Primijetio sam da joj nije bilo drago, ali nadam se da sam joj već dokazao da je to bio samo prvi dojam i da sad drukčije razmišljam“, rekao je Marko, a potom su gledali Murin video, u kojem govori kako na prvu Marko nije bio njezin tip, ali na kraju su kliknuli.

Tina i Tiago išli su na sambu, a Muru je i dalje mučilo što je Marko rekao za nju na vjenčanju. „Meni se klik dogodio kad sam te prvi put zagrlio i kad smo počeli plesati“, rekao je, a ona je otkrila da se njoj klik dogodio tijekom prve bračne noći. Mura i Marko trebali su jedno drugome otkriti svoju najvažniju vezu ili iskustvo koje ih je obilježilo. Mura je otkrila da ju je jedna bivša veza u potpunosti promijenila jer je nakon toga bila najgora verzija sebe, a sada je postala najbolja.

Marko je, piše RTL otkrio da je napravio puno loših stvari u životu, ali na sve to gleda kao na dobre lekcije, Marko je otkrio kako je imao brojne poroke, no kako je to sada iza njega i kada je shvatio da je ovisan o kocki znao je da mora nešto brzo promijeniti.

- Radio sam kao magarac. Dobiješ tu plaću i s njom ne možeš ništa. I onda sam probao igre na sreću jer sam mislio da ću poduplati plaću. Onda izgubiš sve. Nemaš za stanarinu. Tada sam se doveo u situacije gdje sam rekao kako je toga više dosta. Da sam pametniji od toga. To mi je bila prekretnica nakon 15 godina glupiranja. Mislim da danas nisam pogriješio. Sada živim mirno, super mi je i izdigao sam se iz svega toga. Napokon - ispričao je Marko.

Vjeruje i nada se kako će i Mura Klara prepoznati koliko je iskren i nada se kako mu vjeruje da je taj period ovisnosti iza njega i kako mu se nikada ne planira vratiti. - Trebalo mi je više od 15 godina da to shvatim i sam. Da mi ne trebaju te neke stvari u životu kao i takvi ljudi oko mene. Rekao sam joj neke stvari i vodim je na neka mjesta kako bi joj pokazao kako imam neke druge prioritete u životu - istaknuo je Marko.

