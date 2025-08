Lidija Bačić danas slavi 40. rođendan, a ova pjesma joj je omogućila status zvijezde

Popularna pjevačica Lidija Bačić danas slavi 40. rođendan i čestitke joj pristižu na društvenim mrežama od brojnih obožavatelja. Ovo ljeto za splitsku pjevačicu ispunjeno je radnim obavezama i nastupima diljem obale. Glazbom se popularna Lile počela baviti već s deset godina, a samo dvije godine kasnije nastupila je na Dječjem festivalu 1997. godine. Izvela je pjesmu “Zaljubljeni dječak” Miše Limića i osvojila prvu nagradu i žirija i publike. Nakon toga ponovno je nastupila na Dječjem festivalu te se pridružila vokalno-plesnoj skupini Perle, u kojoj je bila glavni vokal punih sedam godina. Solo karijeru započela je 2008. godine u suradnji s hrvatskim skladateljem Markom Tomasovićem, koji joj je napisao prve singlove “Dan za vječnost” (i englesku verziju “All I Ever Need”) te pjesmu “Kiša”. Dvije godine kasnije, 2010., nastupila je na Splitskom festivalu s pjesmom “Dvi lipe riči” i izdala svoj prvi album “Majčina ljubav”, također u suradnji s Tomasovićem.

Snimila je duet s Tomislavom Bralićem iz klape Intrade, “Pisma nas je vezala”, a surađivala je i s Mladenom Grdovićem, s kojim je snimila pjesmu “Dalmatinac i Dalmatinka”. Pravi proboj na estradi dogodio se 2013. godine s pjesmom “Vozačka dozvola”, koja je na YouTubeu premašila 12 milijuna pregleda i donijela joj status zvijezde. Nakon toga uslijedili su hitovi “Naivna sam, ali nisam luda” i duet s Miroslavom Škorom “Kupila cura mala”. U intervju koji je prošle godine dala za Net.hr opisala je i kako zamišlja svog idealnog muškarca.

- Pravi muškarac, siguran u sebe, lijep, alfa i duhovit. Volim da ima stav, da je uspješan u svom poslu, zaštitnički nastrojen i spreman prihvatiti uspješnu i ostvarenu ženu kao što sam ja - opisala je pjevačica. Rekla je kako svoj ljubavni život ne skriva. - Kada bude netko vrijedan spominjanja i zadovolji moje kriterije, jer sam ja sve svoje stvorila i zaradila sama,bit će to na sva zvona i na svim naslovnicama - i brak i djeca i on - kaže Lile. Na pitanje bi li ikad oprostila prevaru odlučno kaže: Ne, niti bih sudjelovala u njoj. Često je tema i njezin besprijekoran izgled, za koji pohvale prima i od svojih kolega.

- Laska mi, ne smeta mi. Baš sam bila u jednoj emisiji gdje je bio i moj dragi kolega Vlado Kalember i on mi kaže: ''Znaš što je kod tebe, ti predobar stas imaš za taj glas koji imaš'', tako je kako je! - ispričala je u jednom intervju, pritom ističući kako joj je od stasa ipak draži njezin glas. I tom je prilikom pričala o svom ljubavnom životu i zašto ga skriva od javnosti. - Uvijek samo to zadržavala za sebe, nekad ljudi misle da sam s nekim, nekad misle da nisam, ali ja bih to zadržala za sebe i dalje - rekla je popularna Lile.