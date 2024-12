Legendarni voditelj sve zabrinuo pojavom s ozlijeđenim licem i povezom na ruci, evo što mu se dogodilo

Poznati američki komičar i televizijski voditelj Jay Leno (74) nedavno je doživio ozbiljnu nezgodu kada je pao niz strmu padinu u blizini Pittsburgha, nakon čega je viđen s vidljivim ozljedama lica i povezom preko oka. Incident se dogodio sredinom studenog kada je Leno boravio u Hampton Inn hotelu izvan Pittsburgha. Želio je doći do obližnjeg restorana koji se nalazio u podnožju brda, no umjesto da koristi predviđenu stazu dugu oko dva kilometra, odlučio je krenuti prečicom niz padinu visoku oko 20 metara.

- Pao sam i kotrljao se niz padinu. Boom, boom, boom. Udario sam glavom o stijenu koja me pogodila u oko - ispričao je Leno za TMZ. Unatoč ozljedama, komičar je održao zakazani nastup u Palace Theatreu samo nekoliko sati nakon nesreće. Fotografiju unesrećenog voditelja pogledajte u nastavku.

Foto: Profimedia

Posljedice pada uključuju slomljen zglob, izgubljen nokat na prstu, modrice po lijevoj strani tijela, otečeno oko prekriveno povezom te vidljive modrice na licu. Leno je medicinsku pomoć potražio tek nakon povratka u Los Angeles, pokazujući svoju predanost nastupima i publici.

Ovo nije prva ozbiljna nezgoda koju je Jay Leno doživio u posljednje vrijeme. U studenom 2022. godine pretrpio je teške opekline drugog i trećeg stupnja na licu, prsima i rukama tijekom požara u svojoj garaži oldtimera. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u siječnju 2023., doživio je nesreću na motociklu u kojoj je slomio ključnu kost, dva rebra i oba koljena.

- Najbolja stvar kod ovih godina je što ne učite na svojim greškama - samo nastavljate raditi iste glupe stvari - našalio se Leno na račun svojih nezgoda.

Unatoč vidljivim ozljedama, Leno je nastavio sa svojim profesionalnim angažmanima. Nedavno je vodio dobrotvorni događaj amfAR u Las Vegasu, gdje je pomogao u prikupljanju sredstava za istraživanje AIDS-a. Na događaju je čak prodao dvije ture svoje poznate garaže automobila za 75.000 dolara po turi.

GALERIJA: FOTO Zlatko Dalić u rijetkom izlasku sa suprugom Davorkom na domoljubnom koncertu 'Domu mom'

Podsjetimo, Slavni televizijski voditelj prolazi kroz težak životni period otkako je njegovoj supruzi dijagnosticiran Alzheimer te je zbog toga početkom ove godine podnio zahtjev za skrbništvo nad svojom suprugom Mavis Leno (78). Kako piše Daily Mail, nije poznato kada je Lenovoj supruzi dijagnosticiran Alzheimer - progresivna bolest koja počinje gubitkom pamćenja, ali poznato je da se prvo ročište na sudu održalo 9. travnja.

Jay i Mavis zajedno su desetljećima i vjenčali su se 1980. nakon što su se upoznali 1970-ih u poznatom Comedy Storeu u zapadnom Hollywoodu i par nema djece. - Sjećam se da sam rekla svojoj majci kada sam imala 7 ili 8 godina da se nikada neću udati niti imati djecu jer za mene to je način na koji žene bivaju zarobljene. Oko udaje sam se predomislila ipak - rekla je u jednom razgovoru Mavis. Tijekom nedavnog pojavljivanja u The Kelly Clarkson Showu, Jay je rekao da se on oženio savršenom osobom.

VIDEO: Svi su zabrinuti za slavnu pjevačicu: 'Izgleda premršavo, njoj treba pomoć'