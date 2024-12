Sanja Musić Milanović progovorila o suprugu i obitelji: 'Uvijek smo si podrška"

Supruga predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanovića, Sanja Musić Milanović povremeno se pojavi u javnosti u društvu supruga, a vidjeti je imamo priliku i na službenim događanjima. Sanja rijetko daje intervjue i izjave, a sada je o svemu progovorila za magazin Hello! gdje je govorila o svom privatnom, obiteljskom životu, ali i o svom poslu. Prvo je prokomentirala pritisak javnosti i medija koji dolazi s njezinom ulogom "prve dame".

"Kao supruga predsjednika iliti neformalno rečeno „prva dama“, imala sam sreću da sam u relativno dobroj poziciji. Naime, većina prvih dama odabire ili joj izaberu (sukladno njezinim interesima) neko područje na koje će staviti naglasak u svom javnom djelovanju. Ta područja često su slična onom s kojim se ja profesionalno bavim i netko poput mene onda bude stručna osoba koja zapravo pomaže prvoj dami u osmišljavanju programa rada. Ja sam u „win-win“ situaciji jer osim što se profesionalno bavim promicanjem zdravlja, sada sam i u sjajnoj poziciji da se to čime se inače bavim više čuje. Promicanje zdravlja inače nije tema koja ima veliku javnu vidljivost jer se zdravlje često uzima zdravo za gotovo – dok ga se ne izgubi, naravno. Sada, zbog uloge u kojoj sam se našla, postoji interes medija i za ovu temu koja je moj profesionalni rad. Koliko god da mi je nekad komplicirano se snaći u svemu tome jer nisam medijski utrenirana, zapravo mi je drago da postoji medijski interes jer je promicanje zdravlja dobra i korisna tema koja zaslužuje medijsku prisutnost", istaknula je pa dodala da pokušava balansirati u ulogama koje ima.

"Nekad se osjećam uspješnije, a nekad manje uspješno. Prve dvije godine sam se osjećala izrazito uspješno u tom pogledu i mislila sam da sve stižem. Međutim, kad je završila pandemija, shvatila sam da to ipak nije realno stanje stvari jer je bilo lakše posložiti obveze kada je bilo manje javnih događanja. Iako formalno institut prve dame ne postoji, ipak osjećam da postoje određena očekivanja od mene u tom pogledu i trudim se ispuniti ih najbolje što mogu u danim okolnostima", rekla je.

Sanja se u ovom intervjuu osvrnula i na obaveze u obiteljskom životu. "Kada je Zoran ušao u svijet politike naša su djeca bila zaista malena – naš mlađi sin imao je nepune 3 godine. Moj prvi instinkt i majčinski nagon bio je zaštititi djecu i omogućiti im da im u tim, ne baš uobičajenim, okolnostima unutar naša 4 zida žive obične živote. Medije smo zamolili da ne objavljuju fotografije naše djece i moram zaista zahvaliti novinarima što su za to imali razumijevanja. Danas su naša djeca punoljetni ljudi koji se razvijaju na nekim svojim putevima. Marko je student i sportaš, državni i europski medaljaš u hrvanju, a Jakov, naš stariji sin koji je završio studij u Nizozemskoj i postao magistar europskog ekonomskog prava, odlučio je da se želi vratiti u Hrvatsku i ovdje raditi i pridonositi. Mene to jako veseli, ne samo zbog toga što mi je kao majci naravno drago da su mi djeca i obitelj blizu, već i zato što mi je drago vidjeti da smo na djecu prenijeli nešto što nam je jako važno, a to je svijest o ulaganju u javno dobro i razvoj zajednice", rekla je Musić Milanović.

Prva dama nije mogla izbjeći niti pitanje o podršci supruga. "U jednom od svojih prvih intervjua Zoran je rekao da nas smo dvoje zapravo jako slični iako nam je nastup dosta različit. I to je istina. Međusobno smo si uvijek podrška", kratko je poručila, a govorila je i o svojim hobijima.

"Kada god mi obveze to dopuštaju, vježbam. Više ne trčim kao prije jer, naravno, godine čine svoje, ali zato vježbam kad god mogu jer mi je to najbolji ispušni ventil i ujedno ulog u moje zdravlje. Jako se volim igrati s modom i dizajnom. Dizajniranje odjeće me nevjerojatno zabavlja i opušta. U posljednje vrijeme baš uživam u reciklaži odjevnih predmeta iz mojeg ormara, ono kad iz nekog komada koji više ne nosim moja krojačica Ankica i ja napravimo jedan novi, pa tako, primjerice, iz suknje nastane bluza. Ponekad smo u tim nastojanjima uspješne, pa te komade onda i vidite na meni, a ponekad ne".

