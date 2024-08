Legendarni Dino Dvornik danas bi proslavio 60. rođendan: Bio je buntovnik s razlogom

Kažu da vrijeme liječi rane, no u slučaju tragično preminule legende hrvatske glazbe, Dine Dvornika, godine prolaze, a gorčina i dalje ostaje. Upravo bi na današnji dan hrvatski kralj funka proslavio svoj jubilarni, 60. rođendan. Iza sebe je ostavio veliku prazninu, kako za svoju obitelj, tako i za domaću glazbu.

Dino je imao samo 44 godine kada je preminuo u svom stanu u Zagrebu, a toksikološke analize pokazale su kako je do tragičnog ishoda dovela kombinacija tableta za smirenje i antidepresiva. Upravo te 2008. godine Dvornik je nakon šest godina pauze pripremao novi album "Pandorina kutija" čiji izlazak, nažalost, nije dočekao. Njegova supruga Danijela nekoliko mjeseci nakon Dinove smrti uspjela je izdati album "Pandorina kutija" koji je 2009. godine nagrađen s četiri Porina i Porinom za životno djelo.

Dino je zaslužan što je hrvatska glazba ušla u diskoteke u kojima se do njegova dolaska na scenu uglavnom čula samo strana glazba. Nije skrivao svoju ovisnost o drogama i jednom je na tu temu rekao: - Ljudi to vole, ne mislim pri tome da ljudi vole da se ja drogiram, već vole da ih nešto okupira osim politike i društvenih problema.

U jednom od intervjua koji je dao za Večernji list Dinov brat Dean rekao je kako je Dino izgledao kao buntovnik, ali ne buntovnik bez razloga. - Ako je bio buntovnik, onda je to bilo s razlogom. Koliko god je izgledao blesav, bio je vrlo lucidan. Vrlo je dobro znao definirati situaciju u kojoj se nalazi i ljude oko sebe - kazao je tada Dean.

Prije točno godinu dana njegova udovica Danijela prisjetila se voljenog supruga na društvenim mrežama fotografijom. Objavila je cover art hita "Hipnotiziran" uz koji je napisala: "Sretan ti rođendan ma gdje bio! S nama si, uvijek u srcu".

Također, kada je Dino preminuo njegova kći Ella imala je 17 godina i tada je svom ocu napisala pismo koje je objavila na Facebooku. U toj dirljivoj objavi iako slomljenog srca, Ella se prisjetila svih lijepih trenutaka s ocem i napisala je kako joj je uvijek bio više poput starijeg brata. - Dragi tata, žao mi je što se dogodilo to baš sada, ali na neki način mi je i drago što si otišao, daleko si nadišao ovu zemlju u kojoj živimo. Ovdje nije bilo ništa za tebe. Cijeli život su mi ljudi govorili da sam narkomanka, da se drogiram i gdje god da odem, govore mi da sam ušlagirana, ali ja nikad nisam tebe krivila. Uvijek sam ti se divila, tata, jer si bio iskren, a i kad si lagao, nitko ti nije vjerovao, ali bi ti popustili jer si se trudio izvući. Svi su jako tužni, meni još nije ni došlo do glave da te nema i da me više nećeš staviti na kuhinjski stol i zaprijetiti mi da ćeš napraviti njoke od mene. Žao mi je samo što se nismo uspjeli upoznati dovoljno. Nikad nisam s tobom mogla puno pričati o stvarima koje su me mučile, ali na neki način mi je i to bilo u redu jer se nisam osjećala kao da ćeš me osuđivati.

Uvijek si mi bio poput velikog brata, ja sam se za tebe brinula više nego ti za mene, kvragu, ti si mene žicao novac. Ti si bio jedini koji mi je došao na 17. rođendan i jeli smo onaj tiramisu koji se raspao i izgledao ko bljuzga. Nećeš vjerovati, satu koji si mi darovao za rođendan je riknula baterija baš u nedjelju kada si i ti otišao. - napisala je Ella u pismu posvećenom tati.

