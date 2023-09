Prije 15 godina Ella Dvornik je ocu napisala pismo: Sad kad te nema, imam osjećaj kao da si mi iščupao srce

Kralj funka, Dino Dvornik napustio nas je na današnji dan prije 15 godina, a praznina koju je ostavio na glazbenoj sceni i u srcima svojih najbližih nikada više neće biti ispunjena. Kada je Dino preminuo njegova kći Ella imala je 17 godina i tada je svom ocu napisala pismo koje je objavila na Facebooku. U toj dirljivoj objavi iako slomljenog srca, Ella se prisjetila svih lijepih trenutaka s ocem i napisala je kako joj je uvijek bio više poput starijeg brata.

“Dragi tata, žao mi je što se dogodilo to baš sada, ali na neki način mi je i drago što si otišao, daleko si nadišao ovu zemlju u kojoj živimo. Ovdje nije bilo ništa za tebe. Cijeli život su mi ljudi govorili da sam narkomanka, da se drogiram i gdje god da odem, govore mi da sam ušlagirana, ali ja nikad nisam tebe krivila. Uvijek sam ti se divila, tata, jer si bio iskren, a i kad si lagao, nitko ti nije vjerovao, ali bi ti popustili jer si se trudio izvući. Svi su jako tužni, meni još nije ni došlo do glave da te nema i da me više nećeš staviti na kuhinjski stol i zaprijetiti mi da ćeš napraviti njoke od mene. Žao mi je samo što se nismo uspjeli upoznati dovoljno. Nikad nisam s tobom mogla puno pričati o stvarima koje su me mučile, ali na neki način mi je i to bilo u redu jer se nisam osjećala kao da ćeš me osuđivati.

VEZANI ČLANCI

Uvijek si mi bio poput velikog brata, ja sam se za tebe brinula više nego ti za mene, kvragu, ti si mene žicao novac. Ti si bio jedini koji mi je došao na 17. rođendan i jeli smo onaj tiramisu koji se raspao i izgledao ko bljuzga. Nećeš vjerovati, satu koji si mi darovao za rođendan je riknula baterija baš u nedjelju kada si i ti otišao. - napisala je Ella u pismu posvećenom tati. Rekla je tada kako će joj nedostajati sitnice kojima je znao iživcirati suprugu Danijelu, njegov ples i sve ludorije na koje je uvijek bio spreman.

- Jučer nam je poštar donio telegrame. Plakao je. Vidiš, tata, i drugi ljudi te vole. Vidiš da sam bila u pravu kad sam rekla da nisi beskoristan. Ti si uvijek bio velik dio mene. I sad kad te nema, imam osjećaj kao da si mi iščupao srce, prožvakao ga, pljunuo, zgazio i bacio mi komadić natrag. Ti si bio jedini koji je vjerovao da ću nešto postići. Uvijek si rekao da bi bila super glumica ili organizatorica, tjerao si me da objavim i onu knjigu koju smo počeli pisati, a ja sam ti rekla da si glup. - napisala je u pismu Ella.

U nastavku se zapitala: Što se desilo, tata? Ti si pobjeđivao život. Zašto si mu pustio da pobijedi? Što ću ja sada, tebe su svi voljeli i zbog tebe su neki i mene voljeli. A sada me samo sažalijevaju. U ovih nekoliko dana sam dobila poziva nego ikad u životu, osjećala sam se kao da ljudima stalo do toga kako je meni. Ali ne znaju oni, tata. - napisala je u pismu i poručila mu kako će se jednom opet sresti.

VIDEO Melkior o tipovima gostiju: 'Uzeo si mi novce jedanput i više me nikad nećeš vidjeti'