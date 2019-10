Legendarne dame koje zajedno imaju 445 godina: Dream Team Babe u Supertalentu!

Nova epizoda Supertalenta ove nedjelje u domove gledatelja nastavlja donositi uzbuđenje, adrenalin, smijeh i zabavu. Vidjet ćemo mnoštvo talenata čija će nas životna priča inspirirati, talente koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, kao i one koji će nas nasmijati do suza.

Najmlađa natjecateljica koja će stati pred žiri ove nedjelje ima samo 8 godina, dolazi iz Našica, svira klavir, a njezino ime je Nuo Cheng.

Najstarija natjecateljica ima 83 godine, a članica je skupine Dream team Babe. Sačuvati stare napjeve, otrgnuti ih iz zaborava, približiti ih svim generacijama, biti svoj - neke su od karakteristika koje prate rad ove pjevačke skupine, no ne samo to već i kako biti aktivan i u trećoj životnoj dobi, biti raspoložen i raditi ono što voliš, uživati u životu.

Oduvijek se, kažu, poznaju, a pjevale su u različitim kulturno umjetničkim društvima na području svog mjesta, da bi 2012. godine odlučile samostalno nastupati. Njihove pjesme čine repertoar od starih napjeva Ljubuškog kraja, pjesama koje su njihove bake pjevale njima, ali i pjesama koje je napisala jedna od članica - Nada Lauc. Nada je u sedam godina postojanja skupine napisala više od 240 pjesama koje su pjevale od Ljubuškog, Bosne i Hercegovine, Hrvatske a nastupale su i u Makedoniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj. Najviše izvode hercegovačku gangu i bećarac.

Njihov energičan nastup, humoristične upadice i napjevi često gledatelje nasmiju do suza. Ove vesele članice grupe Dream team Babe ističu kako ih sve zgode i nezgode čine sretnijima i zadovoljnijima te kako piju puno manje lijekova otkad pjevaju, ali i imaju puno udvarača od kojih se moraju braniti. Od pjevača u drugoj epizodi vidjet ćemo još i šesnaestogodišnju Petru Dokuš koja je zbog nemogućnosti prijevoza morala odustati od glazbenog školovanja, no Petra unatoč tome nije posustala već je odlučila doći i svoj talent pokazati na Supertalentu.

Ravno iz LA-a u Zagreb je stigao i Ron Holsey koji će se također predstaviti pjevanjem. Ron je inače televizijski scenarist koji radi na scenarijima PBS Kidsa, Disneya i predstava poput Sesame Street. „Ja sam TV scenarist danju, a pjevač noću“, istaknuo je Ron.

Od plesača vidjet ćemo Sinišu Vlahovića iz Zaprešića koji, kako kaže, plaše samo među svojim prijateljima koji su ga i prijavili na show te Hrvoja Vekića koji priznaje kako nitko ne zna da on pleše. „Do sada me nitko nije vidio kako plešem. Svoj nastup bih htio posvetiti svima koji nisu uspjeli svoj život doživjeti do kraja i koji nisu mogli ostvariti svoje snove, svome bratu i svojoj mami“, kazao je Hrvoje istaknuvši kako s plesom zaboravlja na sve probleme.

U svijet magije gledatelje će uvest Tin Golubić, mađioničar po vokaciji, koji na mađioničarskim trikovima aktivno radi od svoje osme godine. Prvi trik pokazao mu je brat i tada mu se rodila želja da postane mađioničar. Hoće li uspjeti zadiviti žiri, ne propustite doznati u nedjelju od 20 sati na Novoj TV!