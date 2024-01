Krenulo glasanje publike za Rock&Off nagradu: Odaberi favorita i osvoji nagrade

Dok traju završne pripreme za šesto po redu izdanje Rock&Off dodjele nagrada u Tvornici kulture, na stranicama partnera Iskona otvorio se poziv za online glasovanje za domaćeg izvođača godine po izboru publike.

Iskon nagrada publike jedina je kategorija dodjele u kojoj odluku o pobjedniku ne donosi žiri, već svojim glasom participira svaki zaljubljenik u glazbu koji to želi. Ove godine za Iskon nagradu publike na Rock&Offu nominirani su: Baba Yaga, Groovetastic, Grše, IDEM, Klinika Denisa Kataneca, Let 3, M.O.R.T., Natali Dizdar, Nina Romić, PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS, TV EYE, Zimizelen i Živa. Glasovanje će trajati do 2. veljače 2024. godine u podne.

Glasovati se može jednom dnevno, a tu je i mogućnost osvajanja vrijednih nagrada: PlayStation 5, Samsung Freestyle projektor, Thorens gramofon te put u Šibenik na SHIP festival s uključenim hotelom za 2 osobe

„U izboru publike svake nam se godine priključi preko 10.000 glasača, zaljubljenika u dobru glazbu. Za nešto manje od dva tjedna znat ćemo što, uz novinarsko-urednički žiri, o najboljim izvođačima u 2023. godini misli i naša online glazbena publika. Konkurencija je jaka, kao i u svakoj kategoriji nagrade ove godine.“, poručili su iz Iskona koji je generalni sponzor Rock&Off-a od samog osnutka.

Iskon je krajem prošle godine u suradnji s organizatorima pokrenuo prvu besplatnu glazbenu videoteku Rock&Off na svojim TV platformama, a tu je i svježi projekt Diskont koji predstavlja domaće izvođače putem TV i digitalnih platformi. U kratkim live nastupima izvođači ovdje odabiru omiljene stvari, favorite publike ili covere dragih im pjesama. Nakon premijere s Jonathanima, Diskontu se priključilo još 25 sjajnih izvođača, a dio nastupa već se može pogledati na Iskon.TV-u ili YouTube-u.

