Kolinda Grabar-Kitarović: Znate ono 'Jakove izdrži' i tako dalje, nije njemu bilo tako loše

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović pojavila se na LEADER SHE konferenciji u Zagrebu, a u intervju koji je poslije toga dala za IN Magazin ispričala je koliko joj je život mirniji sada u odnosu na period kada je bila predsjednica te ima li sada više vremena za kuhanje i kućanske poslove.

- Imam više vremena, mada moram reći da su to nekako bile predrasude prije da nema, ja sam uvijek nalazila vremena za obitelj, nikad nisam propustila nikakve bitne događaje niti školske predstave - izjavila je i dodala kako voli kuhati i to joj je hobi, ali pohvalila je i kulinarske vještine svog supruga Jakova. Njezin suprug je bio kod kuće s djecom i Grabar - Kitarović veli kako je to bio njegov izbor.

- Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao joj ja bih tako volio biti s djecom - rekla je. Otkrila je i koja je to tajna njihovog skladnog braka.

- Poštovanje, uvažavanje, tolerancija, potpora neoptuživanje za neke međusobne okolnosti, bez optuživanja. Pusti čovjeka da živi svojim životom, ono kako se kaže ne pitam, ne pitaj, dakle treba postojati ta razina slobode za svakoga od nas da se ne osjećamo skučeno, zatvoreno - kaže Kolinda Grabar - Kitarović.

