Kojoti se još nisu pomirili s tragičnim odlaskom Dana kojem posvećuju album

Kada su se u prosincu 2016. ponovno odlučili okupiti, članovi zagrebačko-vinkovačkog benda Kojoti nisu mogli ni slutiti broj fanova koji će se na “Brijačnici” u siječnju 2017. “nabrijati” na njihov povratak. Nakon 17-godišnje pauze Alen Marin, Davor Viduka, Vanja Marin i Bobo Grujičić kao savršeno uigrana četvorka raspametili su Boćarski dom, a tada im se u postavi priključio višestruko talentirani, nažalost prerano preminuli klavijaturist Dan Divjak.

Povratnički uspjeh Kojota obilježile su pozitivne recenzije glazbenih kritičara, a to je ohrabrilo bend da prekine diskografsku stanku od dva desetljeća pa se vratio u studio te u svoju diskografiju, u kojoj su “Kojoti”, “Halucinacija”, “Sex Disco Kung fu”, uvrstio i novi album “Sve je pod kontrolom?” koji je izišao u ožujku ove godine. Zaokruživši album pjesmom “Dan”, čiji je autor Davor Viduka, bend je odlučio cijelu snimku posvetiti najmlađem “kojotu” koji je počinio samoubojstvo u rujnu 2017.

– Prošlu subotu imali smo minikoncert u Dancing Bearu i tamo su bili Danovi roditelji... To je užasno teško... – ne nalazi prave riječi frontmen Alen Marin koji se Divjaka sjeća kao nasmijanog i talentiranog mladića koji je uvijek prvi pristajao na pustolovine.

– Znao sam ga manje od godinu dana i to je bilo dovoljno da nam se svima uvuče pod kožu – iskreno nam govori Marin, koji nikad nije primijetio nešto što bi upućivalo na to da Dan ima suicidalne misli.

– Mislim da su problemi te vrste rašireniji nego što se misli i da je prevelika stigmatizacija. Ljudi se boje govoriti o tome – pokušava samom sebi objasniti Alen, ali preteško mu je shvatiti kako se to dogodilo. – Kad sam čuo za to, mislio sam da je šala. Dobio sam Davorovu poruku, on je isto bio u nevjerici i samo mi je poslao: “Dan????”, na što sam ja odgovorio: “Dobar ili Divjak?” – prepričava Marin dok mota cigaretu i nakon kratke tišine kaže: – Evo, naježio sam se sad...

Mnogi smatraju da su Kojoti glazbeno odgojili generacije 90-ih, ali Alen Marin se ipak ne slaže s tim. – Ne bih išao tako daleko i preuzeo tu odgovornost odgoja. Kojoti nikada nisu namjeravali “glazbeno” odgajati – objašnjava nam Marin, rođeni Vinkovčanin te ponosni otac i očuh dviju kćeri, Pije i Hede.

– Sumnjam da itko tko se počne baviti glazbom njome želi odgajati. Mi smo se htjeli izraziti. Ako postoje mlađi ljudi koji ipak tvrde da smo ih “preodgojili”, to mi iznimno laska – smije se Alen, koji je pjevač Kojota postao 1995. umjesto Roberta Bušića Buša. Posljednji album koji obilježavaju nestašni riffovi i doza bluesa pohvalili su mnogi kritičari, ali Alen tvrdi da je njemu ipak bitniji glas naroda.

– Pobrali smo pohvale i kritike i publike i meni se osobno ove druge više sviđaju, ali znate kako je to, ne možeš uvijek napraviti da su svi zadovoljni. Nekom se sviđa više, nekome manje, ali smatram da je ovo do sada najbolje što smo kao bend napravili – zaključuje Marin, koji je inače zaposlen u ZKM-u kao tehničar rasvjete. Kojoti se mogu pohvaliti šarenom glazbenom suradnjom i tomu je dokaz gostovanje različitih izvođača na jednom rokerskom albumu, primjerice osječkog repera Kandžije (Stjepko Galović) u pjesmi “Sve je pod kontrolom” ili Luke Barbića iz splitskog TBF-a u pjesmi “Da li znaš moje ime?”.

– S Kandžijom smo uvijek maštali da ćemo nešto zajedno napraviti i to se sad ostvarilo. Snimili smo spot koji treba izaći uskoro. Stjepko je jako profesionalan i predan i stvarno je užitak s njim provoditi vrijeme – pohvalio je “kojot” kolegu iz Slavonije čijoj se reperskoj vještini iznimno divi. Publika će uskoro moći čuti pjesme uživo, a zasad nam je Alen otkrio da će nove zvukove krajem travnja dobiti priliku čuti Zagrepčani i Siščani.

Nakon što su se zbog neslaganja i prevelikih karakternih razlika raspali 2000., svaki je član otišao na svoju stranu pa su tako Alen Marin i bubnjar Bobo Grujičić postali članovi benda Elektrobuda, a Davor Viduka aktivno je nastavio rad u Kawasaki 3p-u kao gitarist i autor većine pjesama. Danas, ti isti članovi višestruko su nagrađivani glazbenici; Bobo Grujičić ovogodišnji je dobitnik nagrade Hrvatske glazbene unije “Status” za najboljeg bubnjara, a Davor Viduka dvostruki je osvajač Porina i sedam Zlatnih koogli.

Ipak, kako su godine prošle, članovi su “omekšali”, zakopali sjekire i krenuli u nove pobjede.

– Godine prođu, a zrele godine donesu ti određenu mudrost i shvatiš da neke stvari nisu bile onakve kakvima su se činile. Osim toga okupili smo se ponovno zbog određenog pritiska publike, iako je to malo pretenciozno reći – skromno komentira Alen i nastavlja: – Osobno nisam vjerovao u to jer nikad nisam imao taj dojam, budući da je glazba moj život. Kad smo shvatili koliko nas ljudi žele ponovno čuti i vidjeti, nismo imali izbora. To je bila ogromna odgovornost – tvrdi Alen i dodaje da bi u slučaju i većih neslaganja benda u današnje vrijeme to nastojao prebroditi zbog višeg cilja.

– Ako me pitaš nešto o dugovječnosti benda, ne znam odgovor na to – govori dalje frontmen grupe koja je bila jedan od nositelja “Fiju-briju” generacije u drugoj polovici 90-ih i dodaje: “Mislim da to ne znaju ni puno umnije glave”. To što su postali bend čije se pjesme obrađuju te redovito puštaju na radiostanicama, u kafićima i klubovima, Alen smatra velikim uspjehom, pogotovo jer je u pitanju Hrvatska.

– Budući da smo mala zemlja koja nema kritičnu masu kakvu ima npr. London, u kojem bendovi žive od klupskih svirki, to je nešto što Kojotima jako znači – ističe pjevač koji priznaje da ne prati dodjele glazbenih nagrada poput Grammyja ili našeg Porina, ali ipak se dotaknuo najvećih imena ovogodišnje dodjele “hrvatskog Grammyja”.

– Vojko V zasluženo je odnio Porin za najbolji album. Stvarno je rasturio – ističe i otkriva da polaže nade u glazbeni razvoj mladih bendova u Hrvatskoj, poput osječkog sastava Harvo Jay koji je pobijedio 2017. na RockOff festivalu u čijem je žiriju bio i Alen Marin.