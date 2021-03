Kerum i Vuco postali hit na Twitteru nakon Otvorenog: Triler u produkciji HTV-a "Ja i moja kolegica sestra"

U jučerašnjoj epizodi HRT-ove emisije Otvoreno gostovali su kandidati za splitskog gradonačelnika, među kojima su i pjevač Siniša Vuco te bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum koji je u novoj utrci za mandat. Njihovo gostovanje hrvatske je tviteraše inspiriralo na val komentara, pogotovo nakon Kerumove fraze "Ja i moja kolegica sestra". Društvene mreže su se zbog svega rečenog u Otvorenom užarile te premda je Kerum bio najveća inspiracija, ni Vuco nije pokazao slab rezultat.

Željko Kerum u novom trileru u produkciji HTV-a: "Ja i moja kolegica sestra"... — Covid putovnica = Gestapo Ausweis - SCF/SN (@Komentar_Dana) March 4, 2021

Nakon šta su svi pričali uzduž i popriko kakvi će bit Kerum ladno - ok, JA ČU OSTAT ISTI 🤣 (ja i moja KOLEGCA SESTRA) — Lucija (@lucevjestica) March 4, 2021

Otvoreno, Vuco govori da će dignit komunalne naknade i kladionicama,(...), i odvjetnicima...

Kerum: “Nemoj odvjetnicima, ko će nas branit. Biće... loše” HAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHSHAHAHAHAHHSHSHSHSHAHSHSHGAG — Pingvin in the hood bling bling (@Saharskipingvin) March 3, 2021

"Ja i moja kolegica sestra" je dobro ime za punk band. #Kerum #Otvoreno — F (@FrankaOreb) March 3, 2021

*Branka Ramljak nabraja što će sve napraviti*



Kerum: Daj, boga ti, završit će emisija!#Otvoreno — F (@FrankaOreb) March 3, 2021

Voditelj pita Vucu koliko je to kila skinija? #goals #otvoreno — Lucija (@lucevjestica) March 4, 2021

Vuco: na Poljud ću dovesti prvu klasu! Metallicu! Madonnu!

To je najkonkretniji program koji sam čuo u dugo vremena. #otvoreno — KakaMessi (@KakaMes10627051) March 3, 2021

Osim Željka Keruma (HGS) i Siniše Vuce (HSS), gostovali su Vice Mihanović (HDZ), Ivica Puljak (Centar), Branka Ramljak (nezavisna kandidatkinja) i Ante Franić (SDP).

Podsjetimo, Željko Kerum jučer je poručio kako je on bar nešto učinio za razliku od drugih.

– Neke sam stvari napravio i zbog njih sam ponosan. Ostalo je dosta stvari, od stanova POS-a, Zapadne obale, vrtića itd. Već smo napravili popis svih potreba za dječje vrtiće. Ne želim se ni s kim sukobljavati, od nas 11, bit će jedan pobjednik. Ako ja pobijedim, odmah ću riješiti djecu za vrtiće. Škole se moraju riješiti, ali i dvorane, sportski tereni, igrališta... Sada stojimo osam godina gledajući kako se gubi gradski novac – rekao je Kerum.

Dodao je kako u Splitu nema prekomjerne izgradnje.

– GUP je nakaradan. Treba omogućiti investitorima da rade, ali i malim ljudima da na svojoj parceli daju ideju što žele napraviti – kazao je.

Foto: Screenshot HRT

Siniša Vuco objasnio je kako nije dio njegova programa da će na sv. Duju dovesti Metallicu, Gunse i AC/DC na stadion.

– To je bio samo odgovor na jedno pitanje. Predstavili smo program koji je konkretan i jasan. Taj odgovor na pitanje moja je struka. I glazba je dio gospodarstva. Na pitanje koga bih doveo na sv. Duju, ja sam odgovorio najjače jer Split to zaslužuje – kazao je Vuco, na što ga je Togonal upitao koja bi prva tri poteza učinio.

– Nemojte me prekidat' – kazao mu je Vuco.

– Moram, to mi je posao – odgovorio mu je Togonal.

– I moj je da vam rečem da me ne prekidate. Ispričavam se, ali ja sam na pitanje odgovorio. U Gradu Splitu, u vezi s pitanjem o glazbenim događanjima, sve je bilo sumnjivo i čudno. Bili su raznorazni izvođači koji su tu slučajno doletjeli, a to je ipak biznis i za grad dobra stvar – kazao je Vuco, na što ga je Togonal pitao je li on nastupao i je li on onda čudni izvođač.

– Jesam, ali mene je došlo gledati 35.000 ljudi na Novu godinu - kazao je Splićanin u utrci za prvog čovjeka grada.