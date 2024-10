Kakav obrat! Ovo nitko nije očekivao, Željko je sve šokirao: 'Upoznao sam jednu osobu'

Stigao je dan izbacivanja, ali i odabira tri djevojke koje idu na imanja svakog farmera. Željko se požalio Aniti da je imao burnu noć i da mu se ne sviđa prenapadno ponašanje nekih njegovih dama koje ga stalno svojataju. Za to vrijeme, njegove dame su se uljepšavale prije posljednje odluke. „Bila bi drugačija odluka da nije bilo prošle noći“, tajanstveno je kazao. „Ja sam se sama izbacila, rekla sam Željku jučer da ja odlazim. Super sam, odlično“, priznala je Ines kako ne želi dalje s njim jer ne može pronaći zajednički jezik s drugim kandidatkinjama, posebno Vesnom.

Stiglo je vrijeme za najtežu odluku dosad, a prvi na redu bio je Toni. Nervoza je bila i više nego očita. Prvi vjenčić dobila je Valentina, drugi Antonela, treći Vivien, a Anđelu je farmer poslao doma. „Ako ćemo iskreno, ja bih bila sretnija da je izbacio Vivien“, priznala je Antonela. „Mislim da nisam za nju, da se u mene prebrzo zaljubila i ne bih joj želio dati neku lažnu nadu“, kazao je farmer. „Nemam što reći... Kad ti se jedna vrata zatvore, druga se otvore“, poručila je za kraj i odbila se pozdraviti s Valentinom i Antonelom.

Darko je bio sljedeći na redu, a njegove dame poručile su da će stoički podnijeti sve što odluči. Vjenčić su dobile Brankica, Anamarija i Gabrijela, dok Nikita pakira kovčege natrag za Rijeku, što je Darko već dao i naslutiti u svojim prethodnim izjavama. „Nismo baš na valnoj duljini, on je dosta krut“, kratko je poručila Nikita. „Ja sam ovdje treći put. Svaki put se zeznem po pitanju suparnica, ne znam kako će biti“, poručila je Brankica.

Iduća odluka čekala je Ivicu. Molio je djevojke da mu ne zamjeraju, a one su emotivno kazale neka bira srcem. Prvi vjenčić dobila je Ilona, drugi Amra, a treći Ivana. Petru je poslao kući. „Sretna sam što ću ga bolje upoznati da vidim ima li on emocija prema meni“, kazala je Amra. „Jedini muškarac kojeg ne mogu pročitati. Borit ću se za Ivicu na farmi, ali neću to raditi prljavo“, dodala je Ivana.

„Voljela bih da se on potrudi ako stvarno želi nešto sa mnom“, zaključila je i Ilona. Ilija je idući vodio svoje dame na mjesto odluke, a priznao je kako je već odlučio. „Dok nemam prsten na ruci, on je slobodan čovjek, i ja sam slobodna. Svatko ima pravo boriti se za njega. Nisam se ohladila, ali treba mi vremena“, priznala je Ruža, dodavši kako je Ilija počinje malo „gušiti“.

Prvi je vjenčić, pomalo iznenađujuće, Ilija dodijelio Mirjani. A iako je ranije izjavila da ne želi na njegovu farmu, ipak se nije bunila. Drugi vjenčić dobila je Marija, a treći Ruža. Željko je dame i Anitu šokirao već na prvu: „Upoznao sam jednu osobu. Mislim da je Ivičina, čuo sam da je izbačena. Imao sam prilike upoznati je, kliknuli smo, pričali o različitim temama, ljubavi. Htio bih je pozvati kod sebe na imanje“. Ostale Željkove kandidatkinje ovo nisu ni najmanje očekivale, a onda je stigla Petra. „Skroz me iznenadilo, već sam se počela pakirati“, priznala je, no ipak pristala poći s njim, „Kliknuli smo u jednom razgovoru!“ Ines je kazala da na njegovu farmu ne želi, kao ni da ostanu prijatelji, a i Nina je priznala da je razočarana njegovim ponašanjem i dovođenjem nove djevojke.

Uz Petru, na imanje putuju još Vesna i Marija. „Vjerujem u sebe, u čuda, u karmu. Vjerujem u njegov pogled i moj pogled. Ni Petra ni Vesna ne mogu između nas taj klik poremetiti“, poručila je Marija. Teška odluka čekala je Ivu, a njegove kandidatkinje i dalje su ga zbunjivale pa je vagao do zadnje sekunde. Vjenčić i prolazak dalje zaslužile su Tamara, Katica i Milena. Milena je priznala da je kod Ive prepoznala strah od vezivanja i nada se da će na farmi imati priliku još se bolje upoznati. Najstariji farmer Zlatko posljednji je donio svoju odluku. Blanka je dobila prvi, Bernarda drugi, a Antonija treći.

„Imala sam osjećaj da me ipak malo pogledavao, da sam mu važna. Mislim da je igrač“, malo je razočarana bila Ranka koja je ispala. A kako će izgledati dolasci na imanja, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

