Jelena Rozga progovorila o ružnim situacijama koje ju slamaju

Nakon jednog od najuspješnijih singlova predstavljenih tijekom prošle godine, “Moje proljeće”, Jelena Rozga nam je 2020. započela pjesmom "Sveto pismo". U razgovoru s Kurirom otkrila je da postoje situacije koje ju slome i ostavljaju ožiljak.

- Kao i svaku ženu, ni više ni manje. Svi smo nekada bili i sretni i povrijeđeni i tužni, ja sam ipak samo žena - govori Jelena i objašnjava kako je u vezi bitan partnerski kompromis.

- Kompromisi kod zrelih ljudi moraju postojati jer bez toga nema uspjeha ni dogovora. Kada dvoje ili više ljudi spoje bilo kakve okolnosti, to je sudar karaktera, emocija, odgoja...da bi se sve to poklopilo i funkcioniralo, kompromis je neizbježan - kaže Rozga i nastavlja o tome kako se nosi s ružnim stvarima u životu.

- Kao i od svega ružnog što me u životu zadesilo, liječim se glazbom. To je moja alfa i omega svega, moje Sunce uvijek kada je tama i koji god problem naiđe, znam da će moj posao, glazba, učiniti da se osjećam bolje - priznaje i dodaje kako bi se voljela ostvariti u ulozi majke i nada se da će joj to budućnost i donijeti.

- Vjerujem u obitelj, ali jako poštujem izbore ljudi koji znaju biti solo igrači i žive takvim stilom - objasnila je kratko, a na pitanje o tome bi li dijete odgajala sama, nego da bude s ocem djeteta iz formalnosti.

- Nikad ništa nisam učinila za svoj život iz formalnosti jer moj život živim samo ja, a ja se trudim da cijenim sve dobro što život donosi i da budem sretna. Izašla bih iz svakog odnosa koji nije funkcionalan - poručila je.

