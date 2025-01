Javio nam se naš slavni glazbenik koji živi u Los Angelesu s obitelji: 'Požar divlja, a vatra na brdu izgleda kao vulkan'

U 87. GODINI

Preminuo glazbenik Peter Yarrow, član legendarne folk grupe Peter, Paul and Mary

Grupa je postigla izniman uspjeh s nizom hitova, uključujući šest pjesama koje su dospjele u Billboard Top 10 i dva albuma koja su se popela na prvo mjesto ljestvica. Među njihovim najpoznatijim izvedbama bile su obrade Bobovih Dylanovih pjesama "Blowin' in the Wind" i "Don't Think Twice, It's All Right", kao i "Puff, the Magic Dragon"