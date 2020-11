Janko Popović Volarić odvažio se na jedan adrenalinski izazov i nije požalio: Neopisiva ljepota

Glumac Janko Popović Volarić odlučio se prepustiti adrenalinskom izazovu i odlučio se da taj izazov bude skok padobranom i sudeći po njegovim reakcijama oduševljenja nije nimalo požalio.

- Ovo je nešto nevjerojatno. Nakon driftanja Juraj Šebalj mi je priuštio skakanje. Dakle jedan od najljepših doživljaja. Neopisiva ljepota i beznačajno zrnce adrenalina. Živimo na nevjerojatnoj f.... planeti!!! Hvala Emiru i svima - bio je oduševljen glumac kojeg ćemo uskoro gledati u novoj sezoni serije "Crno - bijeli svijet". Nedavno je otkrio i u kojoj ulozi ćemo ga gledati u seriji Gorana Kulenovića.

Foto: Instagram

- Ja glumim Tonija Maroševića na Radiju 101. On je prva osoba koja se javno deklarirala kao homoseksualac u tadašnjoj Jugoslaviji i to uživo u emisiji na radiju, a ta scena postoji i u seriji. Mlađe generacije za Tonija niti ne znaju, i ja sam saznao tek iz scenarija. Gledao sam "Crno-bijeli svijet" i ranije, a već u par navrata dogovarali smo se da dođem glumiti, ali ovo je baš sjajna uloga. On je jedan ultraobrazovani, duhoviti tip i potpuno je drukčiji od mene. Baš mi je gušt glumiti ga - rekao je Janko. Aktivan je i s kazališnim ulogama te u kazalištu Luda kuća igra u predstavi "Bračna terapija", a i dalje je sretan u ljubavi s Petrom Švađumović.