Jacques objasnio zašto nije nominiran za Porin i otkrio: 'U pauzi od estrade izgubio sam 40 kg'

Jacques Houdek gostovao je u podcastu 'Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem', u kojem je govorio o karijeri, odnosu s kolegama, i glazbenoj industriji.

- Mnoge iskrenosti bih ublažio, pregrizao jezik... Nisam tip osobe koja žali za prolivenim mlijekom, kaj je bilo, bilo je... Neću reći da žalim, ali kad bih mogao vratiti, bio bih pametniji, mudriji, za sebe praktičniji, kazao je voditelju Dorijanu Klariću. Dodao je i kako sada nakon 20 godina ne može čuti neke svoje ranije pjesme.

- Netko moju karijeru može gledati kao nedovoljnu, a ja je gledam kao da je prelila svaku čašu onoga što sam ja s 18 godina sanjao. Ja sam zamišljao, pjevat ću negdje po Europi po malim klubovima za 100 ljudi, soul jazz i nešto intimno, nikad se nisam vidio kao zvijezdu... I mojih, čini mi se, 22 prodane velike dvorane Lisinski u 20 godina karijere su me demantirale u mojim snovima - izjavio je Houdek koji ima četiri Porina, no ove godine se nije htio naći u nominacijama.

- Izuzeo sam se iz glasanja za Porin, nisam dopustio izdavaču (RTL Music) da me nominira. Naprosto mi nije interesantno - priznao je pjevač. Govoreći u pauzi u karijeri zbog pandemije, Jacques ja kazao kako je od 2012. do 2014. već imao jednu pauzu od estrade.

- Imao sam potrebu maknuti se, imao sam privatnih problema ali i, sad to mogu reći, problema s izdavačima. Procijenio sam da se moram maknuti i ohladiti od svega. Došao sam do osjećaja da mi se najveća ljubav, glazba, neću reći zgadila, ali da mi se zamjerila do te mjere da ja više to uopće ne želim. Zastrašujuće koliko mi nije nedostajala. U pauzi sam skinuo četrdeset i nešto kilograma, šetao sam klinca, kolica, pazio sam da jedem uredno, ali nikakav režim, jednostavno bez stresa, u rutini... Žalosno da me nitko nije vidio tak kak' sam bil' lepi - rekao je Houdek.

