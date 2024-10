Izrazito je loša i neprimjerena odluka da se u Dnevniku Nove TV povežu ovi prilozi

Dnevnik 2 // HRT 1 - dva kaktusa

Zatečeni su ostali gledatelji večernjeg Dnevnika na Prvom programu HRT-a prošlog tjedna, kada je novinarka Mirela Hunčak usred javljanja uživo izgubila svijest. Može se dogoditi svakome, kolege su joj brzo priskočili u pomoć, a voditeljica Dnevnika je brzo gledatelje obavijestila da je, srećom, s novinarkom sve u redu. I ništa se tom konkretnom trenutku ne može prigovoriti, no on je još jednom, potpuno nevezano uz sam događaj, otvorio pitanje potpuno beskorisnih javljanja uživo reportera u našim informativnim emisijama. U ovom je konkretnom slučaju, naime, novinarka izvještavala o nacrtu izvještaja o tragediji Jadrolinijina trajekta Lastovo. I ako je suditi prema procjeni HRT-a, nema boljeg načina za izvještavanje o toj temi nego stajati na rivi, u mraku, na kiši, pod kišobranom, i govoriti o događaju. I dok se uopće ne može točno vidjeti gdje novinarska stoji, niti je se zbog vremenskih uvjeta može čuti toliko dobro, važno je da negdje u pozadini, 100-200 metara iza novinarke, svijetli znak Jadrolinija na zgradi (kad nije pokriven kišobranom). Dakle, jednom riječju - suludo. Uopće ne govoreći o padu u nesvijest, nikakvog smisla nije to javljanje uživo imalo niti je dalo ikakvu dodanu vrijednost prilogu. Bilo bi puno bolje da je novinarka snimljena u nekim pristojnim uvjetima, pa ako se nečime i htjelo obogatiti prilog, mogli su to biti neki dodatni elementi poput grafika, snimaka s mjesta nesreće, sugovornika i slični elementi prilagođeni 21. stoljeću. Zna se kada javljanja uživo imaju smisla - kada se nešto aktivno u tom trenutku događa i kada novinari mogu prenijeti atmosferu, kada mogu s nekime razgovarati uživo ili kada mogu pokazati nešto od ključne važnosti za priču. Javljanje uživo koje je isključivo samo sebi svrha je neugodno gledati, kao kad se novinari, primjerice, nakon navijačkog okršaja negdje na autocesti javljaju s polja usred Like gdje više nema ničega zanimljivog niti bi se po ičemu moglo zaključiti da se bilo što tamo događalo, osim da je kao i svakog dana još malo narasla trava. A i to bi bilo zanimljivije gledati od tih javljanja uživo. Ili kao da je nužno, u stilu američkih televizija bez ukusa, poslati novinare na buru da se vidi kako jako puše. Jer taj vjetar uživo je potpuno drugačiji od unaprijed snimljenog vjetra. Jednostavno, loša odluka za lošom odlukom koja sve više srozava kvalitetu informiranja.

Dnevnik // NOVA TV - tri kaktusa

Izrazito je loša odluka bila i ona u Dnevniku Nova TV, u kojem su potpuno neprimjerno povezani prilozi o Zagrebačkom maratonu i o prometnim gužvama u Zagrebu. Prvo je, naime, puštena veoma kratka vijest o samoj utrci jer... dobre vijesti i koga to zanima. Onda je uslijedio puno dulji prilog koji je školski primjer miješanja krušaka i jabuka. Reporteri su, naime, zaustavljali vozače koji su se čudom čudili maratonu koji se održava već 32 godine u slično vrijeme. Još ih je više sablaznilo to da ne mogu voziti tamo gdje trče ljudi. Isti ti vozači, koji su očito uvijek na sve spremi i ništa ih ne može iznenaditi, jedva se čekaju našaliti kada padne prvi snijeg kako li je samo iznenadio zimsku službu. I tako su se i sad žalili unedogled i prozivali nadležne zbog nečega sa 32-godišnjom tradicijom da bi onda ispalo da prilog nije samo o gužvama za vrijeme maratona, nego da je promet u Zagrebu inače jedan od najlošijih u Europi, što je legitimna tema priloga, ali zašto se povezala s jednim tradicionalnim sportskim događajem nema nikakvog smisla i uvredljivo je za same maratonce. Mogao se takav prilog raditi radnim danom u 8 ujutro ili kad se ljudi vraćaju s posla pa bi imao smisla. Ne u nedjelju u tri popodne kad je grad poluprazan, a jedini nezadovoljnici se nisu dovoljno informirali o regulaciji prometa.

RTL Direkt // RTL - tri ruže

Kako kvalitetno iskoristiti informativne trenutke u emisiji pokazala je, s druge strane, Mojmira Pastorčić u RTL Direktu 10. listopada. Obilježavao se tada, naime, Svjetski dan mentalnog zdravlja pa je voditeljica veoma izravno i u svom stilu poslala poruku svima onima koji smatraju da ih se to ne tiče. - A ako ste među onima koji su na to mahnuli rukom, jer što se mene to tiče, to je za luđake, nit imam šizofreniju, nit sam za Vrapče: onda vam moram reći da ste zapeli u nekom davnom vremenu i da nemate pojma. Ogroman broj ljudi oko vas ima neki psihički problem ili poremećaj, makar to možda ne znaju ni oni sami ili možda to ne znate ni vi sami - poručila je Pastorčić iz studija i pokazala kako se najjednostavnije moguće može poslati iznimno važna poruka.

Svijet znanosti // HRT 2 - dvije ruže

Kvalitetan i dobro promišljen sadržaj na male ekrane donosi i relativno nova emisija koja se emitira na drugom programu HRT-a - "Svijet znanosti". U pola sata voditeljica Stephanie Stelko vodi gledatelje kroz zanimljive priloge o aktualnostima, novim znanstvenim otkrićima, zanimljivostima iz životinjskog i biljnog svijeta te o raznim društvenim fenomenima. Sve su to teme koje su inače teško pronalazile put do malih ekrana tako da ovu promjenu treba samo pohvaliti!

