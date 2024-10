‘Nije ponudio ni vodom, a stan mu vrijedi kao moj kvart’: Knjaz iskreno o tome tko ga je neugodno iznenadio

Najljepša europska sela, nova dokumentarno-zabavna emisija Roberta Knjaza od ove jeseni prikazuje se na HRT-u. U emisiji Knjaz, autor i voditelj, pokazuje neka od najljepših europskih sela. Jedna od zanimljivosti ovog projekta, osim teme jest i činjenica da Knjaz na svako putovanje vodi i jednog HRT-ovog pretplatnika. Sada je autor progovorio o novoj emisiji, te nekim detaljima sa snimanja, a podijelio je i jedan pomalo neugodan trenutak koji mu se dogodio.

“Zabavno mi je bilo s jodlerima u Švicarskoj, u ledenoj palači na 3000 metara sa skulpturama od leda, gdje su se doslovce sukobila dva indijska sela u potrazi za izlazom koji je bio metar iza nas”, rekao je Knjaz na početku intervjua za tportal.

Robert se prisjetio ljudi koje je susretao na putovanjima. Usporedio je kako se prema njemu i ostatku ekipe ponašao jedan bogataš iz Chicaga s onim kako su se ponašali siromašniji ljudi koje su snimali.

“Ne pamtim savjete – ako ne vjerujete, pitajte moju mamu, hahaha. Više pamtim ljude koji npr. u Keniji / Fidžiju / Nepalu uopće ne čitaju vijesti, ne zamaraju se svjetskim problemima i žive sretnije od nas”, komentirao je voditelj koji se nakon toga prisjetio jednog snimanja gdje mu sugovornik nije ponudio ni čašu vode.

“Isto tako sam primijetio da narodi i društva koji imaju manje financija i koji još nisu načeti našim zapadnim načinom života i jurnjavom za uspjehom žive sto puta opuštenije, sretnije i s više smijeha. Imaju više duše i dali bi ti više nego primjerice bogataš u Chicagu, koji nas tijekom višesatnog ljetnog snimanja nije ponudio ni vodom, a stan mu vrijedi kao moj kvart”, kazao je Knjaz koji bi volio biti manje opterećen raznim vijestima.

“Dosta mi je više te negative pa bih se želio riješiti ovisnosti o vijestima… Od lokalnih vijesti, koje su redom crnjaci, do svih tih nesretnih ratova, Ukrajina, Bliski istok, Afrika… Kad prođeš 90-e, ne želiš nikome tu patnju, pa me sve to žalosti na osobnoj razini, jer u ratu obje strane, milijuni ljudi, pate, a za što? Za neka dva luđaka na brvnu”, zaključio je Knjaz, koji kaže da bi želio otvoriti portal na kojem bi glavna vijest bila koje je selo najljepše ili koji grad je najzeleniji.

