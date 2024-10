Ivo o Mileninom zavođenju: 'Izgledala je poput Samanthe Fox, divota je bila vidjet'

Milena je u showu "Ljubav je na selu" iznenadila kandidatkinje i Ivu kada je za kampiranje odabrala badić, a farmer je za RTL.hr komentirao njezin potez te svoj odnos s njom i drugim kandidatkinjama. "Milena je izgledala poput Samante Fox. Divota ju je bilo vidjeti.

Zašto se ne bi tako odjenula? Ipak smo došli kampirati", ispričao je Ivo.

Otkrio je smatra li da su druge kandidatkinje zbog toga bile ljubomorne. "Možda su druge kandidatkinje bile ljubomorne. Mogle su i one odjenuti badić. Imale su priliku", objasnio je.

Kaže da mu se svidio Milenin prijedlog da dijeli šator s njom i Katicom. "Bio mi je dobar prijedlog, ali htio sam sam spavati", istaknuo je farmer.

Osvrnuo se na Katičine riječi Tamari da ne može nakon četiri dana poznanstva s Ivom osjećati leptiriće. "Katica je u pravu. Ne možeš u četiri dana, u kratkom periodu osjećati nešto više od samog poznanstva i prijateljstva", rekao je.

Priznao je da se njegov odnos s Tamarom promijenio. "Tamara je dosta pala u drugi plan. S Katicom sam išao u šoping i pokazao sam joj Arenu. Kad malo više vremena provedeš s nekim, draži ti je", objasnio je Ivo.

Svidjelo mu se što je Katica bila toliko očarana Arenom i plakala od sreće. "Bilo mi je jako drago. Nije imala prilike izbliza vidjeti Arenu", ispričao je Ivo.

Komentirao je Mileninu ideju da se veza i brak može "osvježiti" ako se uključi više osoba. "Simpatična je ideja. Moderno je društvo. U svijetu se prakticira takav tip otvorene veze i braka. Vjerujem da bi Milena pristala na tako nešto, živimo u modernom vremenu", zaključio je Ivo.

Inače, jutro na kampiranju u Puli počelo je romantično, Ivo je pospanim damama kuhao kavu i masirao noge. Tamara je prepričavala kako je noćas muku mučila s kukcima, a Milena je smatrala da je to sve dio njezine igre da pozove Ivu u svoj šator. Sve se nastavilo senzualnim Mileninim plesom, kojemu su se pridružili i Katica i Ivo. „Toliko se ohrabrio da je čak i mene poljubio“, poručila je Milena, koja je prethodno zamjerala Ivi što ne pokazuje emocije i nema stav. Farmer Željko nastavio je svojim damama pokazivati ljepote ogulinskog kraja, a poveo ih je na njemu posebno mjesto – tamo gdje je zaprosio svoju bivšu djevojku.

„Veliki sam romantičar“, priznao je, a njegova priča ganula je dame. Neke od njih priznale su da tijekom života nisu baš imale prilike iskusiti romantiku. „To je trenutak koji svaka djevojka priželjkuje. Hoće li se ikada dogoditi ili neće, ne znam, ali voljela bih“, kroz suze je govorila Vesna koju su ponijele emocije, „Mislim da bi mi bilo jako lijepo s njime.“ Željko je kazao da ne bi imao problem i buduću djevojku zaprositi na istome mjestu, a Petri, Mariji i Vesni to se baš nije svidjelo, pa se pravdao da je nepromišljeno reagirao.

Toni i njegove cure bacili su se na košnju trave, a s trimerom se najbolje snašla Vivien pa ju je Valentina zezala da bi mogla odbaciti pjevačku karijeru. Farmer je pitao može li Vivien namazati ruke kremom kako ne bi izgorjela na suncu, no Valentina je to strogo odbila: „Ja se mažem uvijek sama, može i Vivien. Nema smisla. Ako je sa mnom, ne znam zašto bi pipao druge žene!“ „Posesivna ljubomora, to je to. Žao mi je Tonija. Jadan, ne smije ništa“, poručila je Antonela. „Valentina gdje se gasi? Vjerojatno kad je poljubim i kad jede“, smijao se farmer.

