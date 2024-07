Ivana Paradžiković pokazala nevjerojatnu liniju u kupaćem kostimu: 'Život na selu'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković na društvenim je mrežama objavila snimku na kojoj je u badiću. Ivana je bila u vrtu, a zdjelicu koju je držala u rukama napunila je zrelim rajčicama. Bila je odjevena u dvodijelni bijeli kupaći kostim, a na nogama je imala natikače brenda Adidas. - Život na selu. Prvo odeš u vrt da vidiš što ćeš jesti taj dan, a budući da su rodile i paprike i paradajz…bit će, bećarac! Znate li o kojem jelu pričam? - napisala je Paradžiković uz snimku.

Ivana je ranije objavila snimku na kojoj se vidi njezin osmijeh i pogled na planine iza nje i poručila:

„Ovo je onaj trenutak kad ugrizem usnicu da se ne rasplačem. Poslala sam mami sliku koliko sam sretna da zna da je volim. Sjela na kamen i zahvalila na jednom od najljepših pogleda koje sam u životu vidjela. Julijske Alpe. Dom Zasavska koca na Prehodavcih, 2071 metara iznad zemlje, doslovno u nebesima. Isplatilo se buđenje u tri po noći, vožnja tri sata, a potom šest sati hodanja. Ovo je nagrada. Tijelo preplavi... pa... nije me sram reći... ljubav. Sve se pomiješa. Zahvalnost prema prirodi, Njemu, prijateljima koji doslovno spašavaju život, onima koji me vole i zato puštaju da letim. Čovječe, od ovoga može da se rikne, rekla bi moja najfrendica Vanjica. A tu sam gdje jesam... zato sto sam se slomila. Izgubila sve što sam mislila da jesam pa počela ispočetka - istaknula je, pa prepričala i jedan razgovor.

“Hej, pa ja tebe znam! Opet si došla u Sloveniju!” Dobaci mi jučer djevojka u domu Na planini kraj jezera. Zatekla me komentarom, potpuno neočekivano. Nisam znala da sam poznata preko granice. “Sviđa mi se tvoj lifestyle", doda, "Ali kako to sve stigneš?” Nasmijem se pa ispalim kao iz topa: "lako kad sam nezaposlena". Gromoglasan smijeh prolomi se terasom. "Eto, vidiš", kaže Mojca prijatelju pa se okrene meni: "On je taman dobio otkaz, reci mu..." Pa prijatelju, od kud da krenem, pomislim. Otkaz, neuspjeh, očekivanja... fućkaj sve to! Prigrli breakdown. Ne boj se promjene. Ne skreći pogled kada te gledaju kao luzera. Bitniji ti je onaj što te gleda iz ogledala. Njemu polazi račune. Ipak, s njim ćeš u životu provesti najviše vremena, do njegovog mišljenja neka ti bude stalo. Vjeruj životu da ti nosi nešto bolje. Nešto što iz one stare pozicije nisi mogao vidjeti. Zapitaj se sto te čini radosnim? Potom odi i zgrabi to. Vjeruj mi, sve će biti dobro. Mojcino priznanje danas me veseli. Pričamo o predivnom kanjonu Cetine, Viševniku - mom prvom dvijetisućnjaku, Risnjaku na koji ona ide idući vikend. Mojca nema pojma o mom životu prije. Ona zna samo curu koja voli život i planine... i sviđa joj se. Iskreno, i meni se ta cura sviđa“, poručila je Paradžiković.

Inače, Ivana trenutno predaje i studentima na Sveučilištu u Dubrovniku, a nadavano se također javila te otkrila kako je prošlo zadnje predavanje. - Zadnje predavanje u semestru. Nisu željeli doma, htjeli su da im ja još pričam.. .Pa sam pričala i pričala. Strastveno, zaneseno, s najvećom mogućom pažnjom i poštovanjem prema novinarstvu! A onda sam zamijetila kako neki od njih brišu suze. Čovječe rasplakala sam studente! Svaki put kada dolazim brinem se radim li to dobro, što ću ih naučiti, što im ja mogu prenijeti... Sada sam dobila odgovor. Što god da radiš, radi to sa strašću. Daj se. Vjeruj mi, uvijek ti se stostruko vrati! - istaknula je tada na društvenim mrežama.

