Sve žene Zdravka Mamića: Marinu je pokušao impresionirati Jaguarom, a Nadu je ženio dva puta

Zdravko Mamić pažnju javnosti je privlačio svojim energičnim istupima u javnosti u kojima često nije birao riječi, a zanimljiv je javnosti i njegov privatni život. Iza njega su dva propala braka, a Jelena Planinić (36) je nova djevojka ovog bjegunca od hrvatskog pravosuđa. Ljubavna veza između bivšeg prvog čovjeka Dinama i 27 godina mlađe Hercegovke navodno je započela prije četiri godine kada je Jelena počela raditi za Mamića kao njegova tajnica. Šuškalo se da će se par i vjenčati, a mediji u BiH pisali su i kako Jelenu i Zdravka ne veže samo ljubavni nego i poslovni odnos. Naime, Mamić je 2020. godine osnovao tvrtku Plavo sunce koja se bavi solarnom energijom. Godinu dana kasnije osnovana je tvrtka Majsko sunce, a u toj tvrtki direktorica je Jelena Planinić. Tvrtka je očito dobila ime po hitu Zdravka Čolića ''Majsko sunce'' koja ima romantičnu važnost za Mamića i Planinić.

Mamić je s drugom bivšom suprugom Marinom dobio dvije kćeri Luciju i Ivu, a iz prvog braka ima sina Marija. Marina i Zdravko upoznali su se 1994. godine na utakmici na Maksimiru, a on ju je odmah pokušao impresionirati svojim Jaguarom. "Kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati, a kad smo izašli iz restorana, pozvao sam je u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću ju impresionirati jer sam vozio Jaguara. Nisam je impresionirao. Škartirala me i sjela u svoj Uno", ispričao je o prvom upoznavanju Mamić prije nekoliko godina za Express. No, Marina je ipak kasnije pala na njegov šarm.

"Sjećam se da sam s njom plesao cijelu večer kao Fred Astaire u najboljim danima. Bacao sam cipele, čarape po podiju, košulju, ostao sam bos, samo u hlačama. Tako je to počelo. Onda je ubrzo došla ženidba, pa Lucija na svijet, onda Iva...", prisjetio se tada. Mamićev prvi brak bio je za tajanstvenu Nadu (73). S njom je navodno i dalje u dobrim odnosima, a u braku su dobili sina Marija. Mamić je svoje prvo sudbonosno 'da' izrekao sa samo 21 godinu.

"Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva. Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene", rekao je za Express. Nadu je upoznao u jednom noćnom klubu, a ispričao je kako ga je oduševila jer je "bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna". S njom se vjenčao čak dvaput.

"Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju, a ona je svojem društvu rekla: Kad bih barem još jednom mogla čuti ovu pjesmu. Naćulio sam uši, bila je to pjesma “I can’t stand the rain”. Naravno da sam imao svog DJ-a i da mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van i krenulo je", ispričao je za Express.