Ivana Kovač otkrila koju je školu završila, ali i gdje nalazi duševni mir: Često idem u crkvu

Pjevačica Ivana Kovač sudjelovala je u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' koja se prikazuje na Novoj TV. Tamo je pričala o nekim svojim životnim navikama, a priznala je i da ne pazi baš pretjerano na prehranu. Rekla je da voli jesti čokoladu, čips i brzu hranu. Također je izjavila kako svoj mir nalazi u crkvi.

Ivana je otkrila da je završila kozmetičku školu.

- Ja sam završila školu za kozmetičara, s tim da nikad nisam imala namjeru biti kozmetičar, nego su sve moje cure iz osnovne škole i sve cure koje sam poznavala išle u kozmetičku školu. Tako sam ti ja otišla u kozmetičku radi ekipe. To je bila faza ne da nisam znala tko mi glavu nosi, a kamoli što bit ću u budućnosti - otkrila je u emisiji pjevačica.

Odala je i što voli kuhati.

- Recimo kad volim nešto, obožavam sarmu. Znači fažol, pašta fažol s kobasicom, to obožavam i to ubijam. To znači radim vrhunski zato što to volim. Kad nešto volim hoću da mi to bude dobro! Ali realno, nisam neki ekspert. Ja znam kuhati i ono što skuham ispadne super, ali ne volim kuhati. Ja kuham zato što moram kuhati.

Izjavila je i da se očajno hrani. Ali misli da se njen organizam navikao na namirnice i jela koja bira i zato izgleda odlično.

- Stvarno sam najgori mogući primjer bilo kome. Organizam mi se valjda naviknuo na svu tu hranu, to što ja jedem čokolade, čips, brzu hranu , i tako cijeli život, pa ti se valjda organizam navikne, i misli da je to zdravo. Sad kad bih pojela nešto zdravo, valjda bi mi tijelo palo u šok. Ja ne znam - kazala je.

Dodala je i da duševni mir pronalazi u crkvi.

- Često idem u crkvu i tamo se osjećam super! Tamo baš nađem svoj mir. Znači to je jedan moj izvor duševnog mira. I najbolji! A druga opcija je pjesma, pozornica. To je adrenalin mog života - zaključila je Ivana.

