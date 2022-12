Ivan Dečak o putu u Barcelonu: 'Svugdje su nas ispravljali kako oni nisu Španjolci'

Frontmen grupe Vatra Ivan Dečak (43) u pauzama od koncerata često putuje svijetom, a jedno od onih koje pamti bilo je putovanje u Barcelonu prije šest godina. Jedan od razloga da sa suprugom ponovno posjeti Barcelonu jest i taj što je Bruce Springsteen tamo započeo europski dio svoje turneje "The River".

– Sam trosatni koncert bio je ludilo, kako to uvijek priredi spektakularni The Boss, a boravak od nekoliko dana u prekrasnom i temperamentnom gradu kao što je Barcelona bio je samo dodatni bonus za naš odlazak od kuće za koji smo organizirali dvostruki baka-servis. Do Barcelone smo stigli avionom iz Zagreba, a tako smo se i vratili. Iako imam strah od letenja i svaki put je to borba sa samim sobom, nekako prevalim vlastite noćne more pa uspijem preletjeti od točke A do točke B. Tako je bilo i ovaj put. Nikada to nisu preduga putovanja, jer većinu nas doma čekaju manja djeca. I ovoga puta bilo je to nekoliko ispunjenih dana. Kraća putovanja natjeraju te da ti svaka minuta bude ispunjena, pa postoji i neki izazov u njima, nema opuštanja, kazao je Dečak i otkrio što su sve posjetili.

– Najdraže nam je bilo lutati ulicama tog temperamentnog šarenog grada, propješačili smo kilometre i uvijek uživamo u različitim vizurama. Nezaobilazna je La Rambla, najpoznatija, 1,3 kilometra duga gradska žila kucavica koja povezuje Plaça de Catalunyu i jedan od najstarijih dijelova grada, staru luku Port Vell. Port Vell još je jedno od posebnih mjesta u Barceloni. Očaravajući je osjećaj mogućnost da u trenutku iz grada stigneš na obalu, u luku koja nije samo terminal za dolaske i odlaske, već je obnovom postala dio turističke ponude te mjesto za rekreaciju, umjetnost i predah. Tamo možete posjetiti i L'Aquàrium u kojem je moguće, ako baš poželite, plivati u bazenu s morskim psima. To ipak nismo iskusili. Veličanstvena Sagrada Familia, životno djelo katalonskog arhitekta Antonija Gaudija, vjerojatno je najpoznatiji simbol ovog grada, a mi smo utažili žeđ pivom s pogledom na crkvu u jednoj od okolnih ulica. Poseban doživljaj je tržnica La Boqueria na čijim štandovima možete pronaći baš sve. Jako je fotogenična i poseban je gušt sjesti u neki od bistroa na samoj lokaciji i uživati u zalogajima svježe pripremljene hrane dok škicate gungulu oko sebe. Plaça Reial u Gotičkoj četvrti živahno je mjesto za večernji koktel na prekrasnim terasama kafića i restorana, među palmama i očaravajućim neoklasicističkim pročeljima i arkadama, a usred njega nalazi se impresivna fontana. Nekih 50-ak kilometara od Barcelone nalazi se planina Montserrat, zapanjujuća prirodna formacija na kojoj je sagrađen benediktinski samostan. Osim nezaboravnog pogleda na okolicu, pozornost zaokupljaju i gotovo bizarno lijepe formacije stijena sa zaobljenim vrhovima koje pomalo podsjećaju na ljude, veli Dečak koji nema neke posebne savjete.

– Barcelona je velik grad, s bogatom i raznolikom ponudom. Treba biti otvorena srca, znatiželjan i uputiti se u istraživanje malih ulica isprepletenih živopisnim trgovima sa stalnom ponudom hrane i pića. Kamo god kreneš, otkriješ nešto zanimljivo. Naravno, ako si superorganiziran i planiraš svoja putovanja do zadnjeg detalja, treba računati da za Barcelonu ne bi bio dovoljan ni tjedan da se detaljno obiđe sve što ovaj grad nudi. Tradicionalna jela koja se tamo nude jednako su poznata u svijetu kao i sama Barcelona. Iskreno, uvijek se vodimo nekim osjećajem kad je riječ o tome kamo sjesti i jesti, rijetko slijedimo preporuke. I često to ispadne najbolje. Uz nezaobilazne tapase među kojima će se gotovo uvijek naći chorizo, osvježavajuće hladni gazpacho, delikatesni sirevi i šunke, šteta je držati se preporuka kada je ponuda toliko bogata, a lokacija omogućava pristup šarolikom izboru najsvježijih namirnica. No s putovanja u taj centar gastronomije ne smijete se vratiti a da niste okusili ikonsku paellu, dodao je Dečak koji je izdvojio i što mu je bilo najbolje u Barceloni.

– Uvijek na putovanjima provedemo premalo vremena da bismo imali listu najgorih stvari. Vjerojatno iste boljke muče sva svjetska turistička središta: gužve u određenim mjesecima, krađe... No Barceloni se uvijek rado vraćam. Volim tu energiju, kulturu, temperament... Grad je dovoljno velik, raznolika ponuda ispunjava zahtjeve luksuznih putovanja, kao i ograničenih low budget opcija. Nije na odmet ni to što je redovito na kartama turneja svjetskih glazbenika, pa se može spojiti ugodno s ugodnim, kaže glazbenik i dodaje da mu se sviđaju Katalonci.

– Uvijek smo na putovanju s našim prijateljima, tako da uglavnom upoznamo konobare. Učinilo mi se da su Katalonci pristupačan i ponosan narod. Osim što imaju svoj jezik i svoju zastavu, jedinstveni su u izražavanju svoje pripadnosti autonomnoj zajednici. Posebno je to bilo izraženo u vrijeme našeg putovanja kada se planirao referendum o neovisnosti španjolske regije Katalonije pa si na svakom koraku mogao kupiti suvenire s katalonskim zastavama. Redovito su nas ispravljali: "No Spain, Catalunya!"

Glazbenik je ljubav prema putovanjima prenio i na djecu, šestogodišnju Ditu i trogodišnjeg Lea.

– Čini mi se da svi vole putovati. Putovanja oplemenjuju život, šire horizonte. Isto to želimo i svojoj djeci. Za sada im se sviđa putovati s nama. Dok su mali, najvažnija kalkulacija oko aktivnosti prilagođena je njima. No i to se s vremenom mijenja, pa nam ne pada teško. Ponekad pobjegnemo i solo, pa zbunjeni prva dva dana pokušavamo poloviti što rade odrasli ljudi na putovanjima bez klinaca. Već kujemo i planove za iduća putovanja, a vidjet ćemo što će se realizirati. Za početak neko skijanje za naše male skijaše početnike, a u proljeće svakako barem autodestinacija u Europi, zaključio je Ivan Dečak.

