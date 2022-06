Jelena je gostima pripremila i glazbeno iznenađenje, a oni su je nagradili visokim ocjenama

U četvrtak navečer u 'Večeri za 5 na selu' domaćica je bila Jelena Jurčić iz Gospića koja je goste oduševila ličkim jelima i osvojila maksimalan broj bodova. Četvrti je dan kulinarsko-ugostiteljskog druženja u Lici te se ekipa već četiri dana dobro zabavlja, ali i dobro jede, što su pokazale i dosadašnje ocjene. Nakon ljubaznog dočeka i ukusnog aperitiva domaćica Jelena gostima je ponudila mekane kiflice sa sirom te domaći narezak koji još uvijek nikome nije dosadio.

„Naresci me vesele jer je to naša lička tradicija“, priznala je Ivana te nitko od kandidata nije prigovarao što su se slična predjela i ranije našla na stolu. Za glavno jelo Jelena je pripremila teletinu pod pekom, a komplimenti su se samo nizali. „Svidjelo mi se da je to servirala onako po domaći i stavila cijelu peku na stol, lijepo je izgledalo“, komentirao je Josip, a Robert je detaljno opisao: „Peka je pogođena što se tiče boje, okusa, tvrdoće, sve je pogođeno i odrađeno vrhunski!“ Kao šećer na kraju, domaćica je pripremila kolač od vanilije i šljiva koji su opet svi pohvalili. „Pravi veliki lički kolač i ličke šljive. Predivan i osvježavajući“, rekla je Ivana, a Josip je istaknuo:

„Kolač je bio odličan i ukusan, sve za pet!“ Potom je na red stiglo glazbeno iznenađenje – KUD Široka kula, pa i predvidljivo ocjenjivanje. „Večera je bila izvrsna i napravila je izuzetno dobru peku“, kazao je Josip koji je domaćicu nagradio desetkom, baš kao i Ivana, Robert i Marijan: „Sve je bilo savršeno i vrlo ukusno!“ Tako je Jelena zaradila maksimalnih 40 bodova te trenutačno dijeli prvo mjesto s Ivanom, Josipom i Robertom. Sutra kuha Marijan te se doznaje pobjednik tjedna, a koga će ekipa odabrati kao najboljeg kuhara među njima – pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' u petak od 20.15 sati na RTL-u!