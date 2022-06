Nikolina Pišek: Znam tko ne bi želio da se zatočim u tuzi i u zamci predavanja sudbini

Nikolina Pišek Ristović prolazi kroz teško razdoblje nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića. Zadnjih tjedana mediji u Srbiji prenose kako je njezin svekar Miša Grof izjavio kako Nikolinu zanima samo novac i imovina njegove obitelji. Voditeljica je na Instagramu stavila novu objavu u kojoj kaže kako je svjesna daće i dalje biti teških trenutaka, ali život teče dalje.

- Ovako sam se od sada odlučila osjećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja… Život teče. Znam tko ne bi želio da se zatočim u tuzi i u zamci predavanja sudbini, i znam tko ne bi želio da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile. I znam da bi moj suprug to blagoslovio… I tu sam, oslonac i stijena kada god zatreba, o koju će se razbiti sve loše misli i nakane. Istina je prava vrijednost. Često čudnija od fikcije, ali to je zato što je fikcija u obavezi da se drži vjerojatnosti; istina nije. Ponavljanje ne pretvara laž u istinu, ponekad se to zaboravlja.. I zato hvala @vividenti.kalmar . Velvet Skin tretman umjesto fotoshopa.. Nakon dosta vremena osjetila sam se tetošenom. I vraćenom u život. Vidimo se uskoro opet! - napisala je u objavi u kojoj su i fotografije sa snimanja za jednu kliniku u Rijeci. U komentarima su joj se javili pratitelji i napisali riječi podrške.

- Samo hrabro i osmijeh na lice. Tako i treba ,samo napred uzdignute glave. Moraš ići dalje,imaš dvije lijepe kćeri ,radi kojih živiš i boriš se. A tvoja bol je samo tvoja bol ,i samo ti znaš kako je. Ostani nam uvijek onakva kakvu te poznajemo, predivna!! Glavu gore, i puno sreće i snage u izazovima pred tobom - poručili su joj.

