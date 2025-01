'I Arija i ja smo odsutni jer trenutačno gorimo, ali uvijek smo si velika podrška'

'Vrijeme je za rukomet' naziv je specijalizirane emisije uoči utakmica hrvatske reprezentacije, ali ujedno i sintagma koja se učestalo koristi početkom svake godine i označava dolazak još jednog velikog rukometnog natjecanja. Tim povodom RTL televizija kao dugogodišnji dom hrvatskog rukometa predstavila je ambiciozan projekt prijenosa Svjetskog rukometnog prvenstva 2025., koje će se od 14. siječnja do 2. veljače održati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

Za Lijepu našu ovo je drugo domaćinstvo svjetskog prvenstva nakon 2009. godine, kada je osvojena srebrna medalja, i ukupno treće nekog velikog reprezentativnog natjecanja u rukometu, ako uračunamo Europsko prvenstvo 2018. Novo izdanje gledateljima pred televizijskim ekranima donosi osvježenu komentatorsku ekipu i najmoderniju tehnologiju, čiji će spoj pratiti spektakl na parketima.

Kad je riječ o promjenama u RTL-ovom stručnom timu, najveća novost zasigurno je dolazak legendarnog Igora Vorija, trofejnog pivota i našeg bivšeg reprezentativca, koji će se u studijskom dijelu programa pridružiti još jednom kultnom imenu i komentatorski iskusnijem Mirzi Džombi. - Drago mi je što sam u ovakvom društvu. Letvica je visoko podignuta, ali najbitnije je da naša reprezentacija postigne najbolje moguće rezultate. Nadam se da ćemo uspjeti prenijeti sve što vidimo na terenu gledateljima i približiti im sve finese rukometne igre - istaknuo je Vori u svojoj novoj ulozi televizijskog stručnjaka.

Još više je noviteta na području tehnike i produkcije. Naime, RTL je pripremio do sada neviđenu tehnološku postavku za prijenos utakmica koje će se igrati u tri hrvatske rukometne arene - Arene Zagreb, Arene Varaždin i porečke Žatike. Ona uključuje impresivnih 50 kamera u dvoranama, devet super slow motion kamera za detaljan prikaz akcija, specijalizirane taktičke kamere za analizu igre, najmoderniji fly cam sustav i dron za atraktivne zračne snimke.

Također, umjesto klasičnog studija, RTL uvodi inovativni koncept "šetnje kroz dvoranu", pri čemu će se voditelji i reporteri javljati s različitih atraktivnih lokacija unutar i oko dvorane, stvarajući dinamičnu i živopisnu sliku događaja. - Prvi put u Hrvatskoj produkcija će se odvijati 'udaljeno', bez režije i uredništva u dvorani, zahvaljujući naprednom sustavu optičkih veza koji omogućuje prijenos signala u 4K kvaliteti - objasnio je voditelj studijskih operacija Boro Tica.

A projektom će i ove godine rukovoditi urednik i voditelj Marko Vargek. Svoju strast prema sportu Marko je ispoljavao još od malih nogu, prvo trenirajući gimnastiku u osnovnoj školi, a zatim se posvetio malom nogometu na zagrebačkim betonskim igralištima. Usporedno se javljao interes prema novinarstvu, pa je sa svojim dječačkim prijateljem improvizirao emisije u kojima su imitirali intervjue s poznatim sportašima. Danas već preko 15 godina gradi uspješnu karijeru na RTL-u, a nakon posla reportera preuzeo je ulogu urednika sportske redakcije. Posebno se istaknuo kao urednik emisije "Vrijeme je za rukomet", u sklopu koje će s Vorijem i Džombom detaljno analizirati taktičke elemente igre, tehničke finese i donositi stručne komentare. Vargek se u razgovoru za Večernji prisjetio omiljenog trenutka vezanog za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, podijelio iskustva pripreme još jednog velikog natjecanja i otkrio čime bi se bavio da nije novinar.

Više od desetljeća hrvatska rukometna reprezentacija svoj dom ima na RTL-u. Kako se pripremate za ovako veliku sportsku manifestaciju? Dvanaesto veliko rukometno natjecanje koje će realizirati RTL televizija, što govori o tradiciji i promociji ovog sporta koju je napravila naša televizija. Pripreme su u tijeku, sastanci s produkcijom, tehnički sastanci, sastanci vezani uz sadržaj – priprema puno toga lijepoga. RTL će proizvesti TV signal za cijeli svijet, izazov je veliki, kao i odgovornost.

Po čemu se nadolazeće Svjetsko prvenstvo u rukometu ističe u odnosu na prethodna izdanja? Po tome što ove godine ne putujemo u Švedsku, Dansku, Njemačku već cijeli cirkus dolazi kod nas – u zagrebačku Arenu, Poreč i Varaždin. Dakle navijačko ludilo se ubacuje u šestu brzinu kao i žicanje karata. Iskorištavam priliku da kažem – ja ulaznice nemam (smijeh).

Koji je za vas najizazovniji dio u pripremi emisije? Postići dinamiku emisije, stvoriti energiju između mene i stručnih sukomentatora, ove godine to su Igor Vori i Mirza Džomba. To je najvažnije i najizazovnije jer spontanost ne možete glumiti u eteru, to mora doći prirodno i kroz povezivanje s rukometašima. To treba izgledati kao da smo se našli u dnevnom boravku, ćakulamo i vi to gledate.

Igrate li u slobodno vrijeme rukomet? Ne, rukomet se amaterski jako malo igra u Zagrebu. Pritom mislim, rijetko se nađe 14 momaka koji iznajme teren i odigraju rukomet. Bilo bi tu potrganih ligamenata, iščašenja ramena i sličnih ozljeda.

Imate li omiljeni sport i, ako da, zašto baš taj sport? Igram nogomet dvaput tjedno s momcima s RTL-a. Od malih nogu ga igram, pamtim kako sam dane provodio na igralištu, na betonu i haklao. Ove smo godine, naša momčad RTL-a, osvojili Memorijalni turnir za 28 poginulih članova HNK Radnički u Vukovaru.

Uz već dobro poznate goste i stručne analitičare, možemo li u studiju RTL-a očekivati neka nova lica? Igor Vori, Mirza Džomba, Vlado Šola, Ines Goda Forjan, Filip Brkić, Maja Oštro Flis – di ćeš bolje!

Tko je najveći zafrkant među stručnim sukomentatorima, a tko najozbiljniji? Možete li istaknuti neku anegdotu sa snimanja? Prošle godine smo zaplesali u emisiji. Kritike su bile od „dečki nije vam to trebalo“ do „bilo je baš simpa“, bio je to ajmo reći cringe moment – neka je – ušlo je u povijest (smijeh).

Što ste tijekom ovih godina suradnje naučili od današnjih kolega, a nekadašnjih rukometaša? Da je sport pun odricanja i patnje, da je taj život sportaša težak. Te da je život kao i rukometna ili bilo koja druga utakmica, pun uspona i padova i trudiš se pobijediti.

Na kojim kanalima, osim glavnog, će gledatelji imati prilike pratiti Svjetsko prvenstvo u rukometu? Ove godine u izravnom prijenosu gledatelji će moći pratiti više od 60 utakmica – na glavnom kanalu, na RTL 2 i na našoj platformi VOYO.

Kažete da je specijalizirana emisija 'Vrijeme je za rukomet' drugačija od ostalih emisija tog formata zbog 'obiteljske atmosfere'. Što je po vama ključno za postizanje, ali i održavanje dobrih vibracija? Odnosi sa stručnim sukomentatorima. Uspio sam kroz godine postići da postanem prijatelj sa svojim kolegama, puno je tu druženja, smijeha i onda kada se upale kamere, nadam se da se to i vidi. U isto vrijeme ja sam njihov veliki fan jer sam ih pratio od malih nogu pa se osjećam zaista privilegirano.

Osim atmosfere, emisiju se trudite obogatiti po pitanju produkcije i tehničkih noviteta poput holograma. Imate li u planu kakve novitete i za sljedeće izdanje? Ove godine odlučili smo se za malo drukčiji koncept. Neće biti klasičnog studija sa stolom i stolicama, već ćemo napraviti tzv. Walk trough koncept. Šetat ćemo po raznim pozicijama kako bi maksimalno iskoristili Arenu Zagreb – želimo postići da gledatelj ima osjećaj kao da je u dvorani.

Za Hrvatsku ovo je drugo domaćinstvo Svjetskog prvenstva nakon 2009. godine, kada je osvojena srebrna medalja, i prvo nakon organizacije Europskog prvenstva 2018. Osjećate li zbog toga kakav poseban pritisak ili odgovornost da gledateljima pružite još bolji doživljaj? Naravno, moram reći da smo svi na RTL u jako uzbuđeni i željni napraviti najbolji proizvod.

Kakva su očekivanja od hrvatske reprezentacije? Pritisak je velik, euforija će biti velika, skupina je dobra iako se razlika između velikih i takozvanih malih momčadi jako smanjila. Očekujem jako težak turnir, ukratko treba sve pobjeđivati kako bi u četvrtfinalu izbjegli Dansku.

Omiljeni trenutak vezan za hrvatsku rukometnu reprezentaciju? Čudo u Krakowu, Hrvatska – Poljska, ona nevjerojatna pobjeda. Gledao sam to u Poljskoj uživo i često se toga sjetim.

Veliki interes izazvali ste nedavnom objavom zaruka s višegodišnjom djevojkom, glumicom Arijom Rizvić. Kolika vam je Arija podrška dok ste zbog posla odsutni od kuće? I ona i ja smo odsutni jer trenutačno gorimo, toliko je projekata i posla, hvala Bogu. Velika smo si podrška.

Čime biste se bavili da niste novinar? Nogometaš. Pustite me da maštam.

