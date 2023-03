Hedviga otkrila je li nakon showa stvarno sa Zoranom i podijelila detalje njihove velike svađe

Bivši sudionici showa 'Brak na prvu' Hedviga i Zoran ostali su u vezi i nakon što su se kamere u gasile. Iako ova sezona nije iznjedrila više ljubavnih parova. već su mnogi ostali isključivo prijatelji, gledatelje su upravo ove dvije osobe potpuno raznježile, jer su od prvog trenutka kada su se vidjeli znali da među njima nešto postoji. Sada je Hedviga otkrila neke detalje svoje veze sa Zoranom.

- Nakon showa smo ostali zajedno. Mi smo odmah nakon snimanja, nakon famoznih Plitvice kada sam u to vrijeme bila na Murteru kod svojih, onda nakon toga smo imali reunion i nakon toga smo otišli skupa u Poreč - izjavila je za RTL.hr

Dodala je ipak, da neće s njim u Novom Sadu proslaviti njegov 40. rođendan. Kaže da zbog svoje zdravstvene situacije rijetko izlazi.

- On slavi u Novom Sadu, ja tako nešto ne mogu jer će to biti danonoćne proslave. Mi imamo taj odnos – njemu to treba, meni trebaju malo kulturnije stvari, recimo to tako. On je moj vrh piramide i kada mi kaže da bi mi došao mijenjati gumu u tri ujutro, ja mu kažem je li ti jasno da ne smijem uopće voziti. On radi male stvari koje su nama jasnije nego drugima. Kada si u odnosu s nekime, to ti je jako bitno. Bilo je nedavno u Zagrebu i kupio me na sitnice. Temelj odnosa je da jako dobro poznaješ tu osobu, a on me jednostavno usrećuje. Tijekom showa je moglo biti svakakvih problema, ali mi smo imali taktiku – ti i ja i sve drugo je nebitno. Mi smo već nakon tri tjedna htjeli izaći nego zato što nismo htjeli biti djelom drama. Taj nepotrebni jaz mi nije imao smisla, znali smo tko su nam prijatelji i od medenog mjeseca smo u odličnim odnosima s Darijem i Petrom.

Kazala je da se u jednom trenutku ipak dogodila velika drama i da je bilo trzavica jer je njenom Zoranu netko rekao da Hedviga ne želi otići u Novi Sad.

- Bilo je, ali u nekom trenutku je dobio pogrešnu informaciju, ni dan danas ne znam od koga, a to je da ja ne želim otići u Novi Sad. Kalinu želim upoznati više od ičega i znala sam da ako ne dobijem pozitivnu ocjenu kod nje na testu, da dalje nećemo opstati. Nisam se imala potrebu opravdavati i otišli smo u Novi Sad - zaključila je.

Podsjetimo, nitko nije ostao ravnodušan na emotivne zavjete koje su podijelili Hedviga i Zoran.

"Na našim prvim zavjetima obećao sam ti avanturu i da ti sa mnom neće biti dosadno. Obećao sam ti djela, a ne riječi i potrudio sam se da tako i bude i nadam se da sam u tome uspio. Uspjeh mjerim odnosom kojeg smo izgradili i povjerenjem koje danas dijelimo. Svi smo mi različite brave u koje idu različiti ključevi, prije nego što sam upoznao tebe, mislio sam da je ključ za moju bravu odavno izgubljen. Uz tebe sam ponovno učio o životu, ljubavi i malim stvarima...", rekao je Zoran svojoj Hedvigi tijekom zavjeta. Pod zvjezdanim nebom sažeo je sve osjećaje koje ima prema svojoj partnerici, a koja se od danas može zvati i njegovom djevojkom. Njih dvoje izgradili su fenomenalan odnos, a nastavljaju s njime i izvan sociološkog eksperimenta. Ipak, s dozom opreza. "Sve na ovom svijetu je neizvjesno, pa tako i naša sudbina", rekao je Zoran. Ona ga je gledala sa sjajem u očima, pogotovo kada je rekao da su se njihove duše povezale zajedno.

Nakon toga je došao red na nju.

"Upustili smo se u ovu avanturu neznajući što nas čeka. Sada, prisjećajući se naših početaka, jesam li nam, nesvjesna budućnosti, prorekla emocije. Ne znam kada se posljednji put dogodilo da pišem, da zbog nekoga pišem, da netko smije biti nazvan mojom osobom. Ironično je da je moja najveća bol dolazila praćena najvećom snagom - tvojom", rekla je Hedviga i nastavila hvaliti svoga Zorana.

"Iznenadilo me moje srce i iznenadila sam ja njega. Teško mi je bilo povjerovati koliko može biti tiho, da sam se znala zapitati kuca li još uvijek. Zatvoreno za sve, otvorilo se neočekivano i kuca kao da se nikada neće umoriti i kao da nadoknađuje sve izgubljeno vrijeme“, rekla je Hedviga.

